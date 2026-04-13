Avanza conforme a lo programado reconstrucción de los puentes Alameda Oriente 1 y 2

Ambas estructuras resultaron dañadas con el sismo de 2017 y su renovación beneficiará a más de un millón de personas

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informa que la reconstrucción de los puentes Alameda Oriente 1 y 2, que resultaron dañados con el sismo de 2017, avanza conforme a lo programado.

Las obras forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, cuyo objetivo es fortalecer la infraestructura de movilidad en dicha zona para beneficio de más de un millón de habitantes

La SICT, encabezada por Jesús Esteva Medina, señaló que, en conjunto estos pasos vehiculares medirán 1.2 kilómetros de longitud y contarán con tres carriles de circulación cada uno, lo que facilitará la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136D Peñón-Texcoco.

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Una vez terminados, se prevé un tránsito promedio diario de 65 mil vehículos que cruzarán entre el municipio de Nezahualcóyotl y la Ciudad de México.

A la fecha, se labora en el primer puente de 500 metros de longitud con dirección al Estado de México, con una cuadrilla de cien trabajadores y 20 máquinas.

Concluyó la demolición de la estructura vieja y está en proceso el hincado de mil 892 pilotes de concreto y material metálico. Se prevé que la obra esté lista en octubre del presente año.

El segundo puente con dirección hacia la Ciudad de México tendrá una longitud de 700 metros y estará terminado en octubre de 2027.

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Debido a que los puentes resultaron afectados por el sismo de 2017, su nuevo diseño está basado en estudios de geotecnia, estructurales y estabilidad del suelo, a fin de llevar a buen término la obra.

Además, se realizan trabajos de mejoramiento vial en la zona, se da mantenimiento a los camellones centrales y se regenera el tramo de Periférico Oriente a la altura de la Alameda Oriente, para solucionar los problemas de movilidad, encharcamientos y baches.

De esta manera, la SICT fortalece la infraestructura vehicular en beneficio de las y los ciudadanos y las personas usuarias del transporte.