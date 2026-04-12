“México es un ejemplo ante el mundo”: Sheinbaum inaugura Polo de Desarrollo en Tlaxcala y pide unidad con la IP

Al afirmar que México sigue encaminado a su desarrollo con bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que a pesar de las circunstancias que se viven en el mundo, nuestro país sigue siendo ejemplo por los resultados en distintos sectores.

¿Cuál es el impacto de los polos de desarrollo en la economía actual?

Al inaugurar el Polo de Desarrollo Económico de Tlaxcala, la Primera Mandataria enfatizó que en el gobierno de la 4T sigue el propósito que los recursos se inviertan en la gente a fin que tengan mejores condiciones de vida, con escuelas, hospitales, acceso a la vivienda, carreteras, energía, infraestructura suficiente, salarios dignos, entre otros derechos, a pesar de ello reconoció, se requiere apoyo de la iniciativa privada.

“Pero el Estado no lo puede todo y los programas de bienestar, hoy alcanzan un millón de pesos y han permitido reducir las igualdades y la pobreza en México, pero el Estado no puede hacer todo, requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada y por eso lo que buscamos es un modelo integral en donde el pueblo de México viva mejor y al mismo tiempo haya más inversiones para generar mejores empleos, con mejores salarios para todas las mexicanas y mexicanos, garantizar un estado de bienestar para las y los mexicanos y al mismo tiempo las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo”.

¿Qué resultados se reportan en turismo y ventas durante 2026?

Sheinbaum Pardo aseguró estas condiciones no se encontraron en el pasado por lo que ahora es posible destacar los resultados en materia económica y social.

“Y la fortuna es que las cosas van funcionando, a pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo, recientemente presentamos algunos ejemplos importantísimos de lo que ha ocurrido los primeros tres meses del 2026, aumentaron las ventas de vehículos en el país, aumentó el turismo casi 10% más visitantes en México en enero y febrero de 2026 que en enero y febrero de 2025.

Al mismo tiempo el peso está estable, imagínense con la gasolina, el diésel como está en todo el mundo estamos buscando mantener el precio de los combustibles”.

Dijo que gracias a los empresarios ha sido posible mantener los precios del combustible en menor precio. Sheinbaum Pardo destacó la llegada de empresas del ramo automotriz e industria alimentaria, para generar más de 5 mil empleos en la región y se dijo confiada y optimista para este 2026 ante proyectos como los Polos de Desarrollo de los cuales recordó, se tendrán 18 del centro al norte y 8 en el sur sureste del país.

Al respecto el secretario de Economía, Marcelo Ebrard aseguró que dicho proyecto en Tlaxcala se tuvo en un tiempo récord lo que permitió meter el acelerador en otras entidades.

“Porque es una idea correcta, al mismo tiempo que se negocian tratados comerciales, que la Presidenta ha tenido que enfrentar tiempos muy difíciles, obvio, al mismo tiempo está preparando lo que sigue, o que bien, los empleos para toda la República Mexicana, que México participe cada vez mejor, en el mercado internacional y es lo que tenemos el día de hoy, hoy es un día de fiesta”.

En tanto la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, recordó que para el Polo de Desarrollo, se destinaron más de 540 millones de dólares en inversión privada con el uso de 53 hectáreas destinadas al desarrollo para lograr una creación de 6 mil empleos.

Ante esto anunció que se adquirió un segundo terreno para instalación de empresas y se prevé la compra de un tercer terreno para lograr 96 hectáreas, de las cuales, existen cartas de intención del 80%.

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