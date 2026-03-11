Metro Camarones: ¿Es verdad que un hombre murió luego que le explotara su celular y cayera de las escaleras?

La muerte de un hombre en la estación Camarones de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México generó múltiples versiones en redes sociales este miércoles 11 de marzo de 2026, incluyendo rumores sobre la supuesta explosión de un teléfono celular. Sin embargo, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ya dieron a conocer información oficial sobre lo ocurrido.

De acuerdo con un comunicado del Metro, un hombre falleció tras caer desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén. El incidente ocurrió en el lado oriente de la estación Camarones, en dirección a El Rosario.

A un hombre de 40 años de edad, le explotó la pila del celular y cayó de una altura de 30 metros en el metro Camarones.

Lamentablemente f@ll3ci0.

(11/03/26) pic.twitter.com/OPdt6pgM46 — ReporterosOriente (@reporterosote) March 11, 2026

Qué dijo el Metro sobre la muerte en estación Camarones

El STC Metro informó que, tras el incidente, se solicitó de inmediato la presencia de servicios de emergencia y periciales para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Además, el organismo indicó que se dio aviso al Ministerio Público, quien será la autoridad encargada de llevar a cabo la investigación para esclarecer cómo ocurrió la caída.

Con relación al incidente ocurrido en la estación Camarones de la Línea 7, donde un masculino falleció, se dio aviso al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente.



Presuntamente, la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 11, 2026

“El Sistema de Transporte Colectivo informó al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente”, señaló la institución en su reporte oficial.

También se detalló que las áreas operativas y técnicas del Metro colaborarán con las autoridades sin restricciones para aportar información que ayude a determinar las causas del accidente.

¿Explotó un celular antes de la caída?

Luego del incidente comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguraban que el hombre habría caído después de que le explotara su celular.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esa versión. El Metro únicamente informó que la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el andén.

La investigación ahora está en manos del Ministerio Público, que analizará los hechos para determinar exactamente qué ocurrió.

Continúan investigaciones

Mientras se realizan las diligencias correspondientes, el Metro capitalino reiteró que colaborará plenamente con las autoridades para esclarecer el incidente ocurrido en la estación Camarones.

El caso continúa bajo investigación y será la autoridad ministerial la que determine las circunstancias exactas que provocaron la caída y el fallecimiento del hombre dentro de la estación.