Mx - Descubren 15 nuevas lunas en el Sistema Solar que nunca habían sido vistas / by Chakarin Wattanamongkol

El Sistema Solar sigue guardando secretos. Astrónomos confirmaron el descubrimiento de 15 nuevas lunas, 4 orbitan Júpiter y 11 alrededor de Saturno, dos de los planetas más grandes y complejos. Aunque estos satélites ya existían, su tamaño reducido y baja luminosidad habían impedido detectarlos hasta ahora.

El anuncio fue validado por el Centro de Planetas Menores, organismo encargado de registrar oficialmente este tipo de cuerpos. El avance refleja cómo la tecnología moderna está permitiendo identificar objetos cada vez más pequeños y lejanos dentro de nuestro entorno cósmico.

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Cómo son estas lunas y qué revelan sobre el origen planetario

Lejos de ser grandes cuerpos esféricos, estas lunas son fragmentos irregulares, probablemente resultado de antiguas colisiones. Su forma, tamaño y órbitas sugieren que fueron capturadas por la gravedad de los planetas o que nacieron tras impactos violentos hace millones de años.

Estos hallazgos aportan información clave para entender la formación de sistemas planetarios y la dinámica gravitacional que domina regiones como las de Júpiter y Saturno, donde la interacción entre múltiples satélites genera entornos altamente complejos.

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Un Sistema Solar aún lleno de sorpresas

El descubrimiento confirma que el inventario de lunas sigue creciendo y que aún hay mucho por explorar. Con telescopios más avanzados y técnicas de análisis más precisas, los científicos continúan ampliando el mapa del Sistema Solar, revelando que incluso en nuestro vecindario cósmico todavía hay mundos ocultos esperando ser identificados.