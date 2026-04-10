¿Verde o roja? Qué le pasa al motor de mi carro si le pongo gasolina Magna y necesita Premium

Uno de los temas que siempre está en boca de los mexicanos es el precio de la gasolina y su constante incremento y es que a pesar de que no estamos hablando de un producto de la canasta básica, el combustible es uno de los gastos fijos que más afectan el bolsillo de los propietarios de automóviles.

Siempre que algún producto se encuentra elevado en precio, vamos a buscar alguna alternativa de economizar y entre algunos de los consejos más populares para el ahorro de gasolina están:

Cargar gasolina en la noche o muy temprano, para que el combustible no esté tan caliente por el sol y obtener una mayor cantidad de masa de gasolina por cada litro comprado

Estacionarse en lugares techados para evitar que la gasolina se evapore con el sol.

No exceder las 2 revoluciones al acelerar el automóvil para evitar quemar más combustible.

Lo que en definitiva no será una opción para ahorrar en combustible, será usar gasolina Magna en vehículos que requieren Premium. Y es que a muchos conductores les surge la duda de si es posible usar gasolina verde en lugar de roja para no pagar tanto por la creencia de que usar gasolina Premium es darse un lujo no necesario. Sin embargo, la diferencia entre ambas tiene una razón mecánica y aquí te lo explicamos.

PROFECO lanza plataforma para ver el precio de las gasolineras en tiempo real y ubicar las más baratas

¿Qué pasa si le pongo gasolina Magna a un carro que necesita Premium?

La gasolina se mide por octanaje. De una manera más sencillas, el octanaje es la “resistencia” o la “paciencia” que tiene la gasolina antes de explotar. La gasolina Premium (roja) tiene un octanaje alto, lo que significa que aguanta mucha presión antes de encenderse. Por el contrario, la gasolina Magna (verde) tiene un octanaje menor y explota mucho más rápido bajo presión.

Los motores que piden gasolina Premium suelen ser más sofisticados o potentes como los turbo. Estos motores comprimen la mezcla de aire y gasolina con mucha fuerza. Si le pones gasolina Magna, que tiene “poca paciencia”, esta explotará antes de que el motor esté listo. Esa explosión a destiempo es lo que genera el famoso “cascabeleo”, un sonido metálico que indica que las piezas internas están recibiendo golpes que no deberían.

¿Qué autos necesitan gasolina verde o roja y cómo saberlo?

Gasolina Verde (Magna): Si tu auto tiene un motor convencional (sin turbo) y el manual indica que requiere 87 octanos. La mayoría de los autos compactos y de uso diario funcionan perfecto con Magna. Usar Premium en estos coches no los hace más rápidos, solo es un gasto extra innecesario.

Si tu auto tiene un motor convencional (sin turbo) y el manual indica que requiere 87 octanos. La mayoría de los autos compactos y de uso diario funcionan perfecto con Magna. Usar Premium en estos coches no los hace más rápidos, solo es un gasto extra innecesario. Gasolina Roja (Premium): Si tu coche tiene un motor de alto rendimiento, es deportivo o tiene turbocargador. Estos motores necesitan la “paciencia” de los 91 o 92 octanos de la roja para funcionar con suavidad y entregar toda su potencia.

Para saber el tipo de gasolina que requiere tu vehículo, puedes ver la tapa de la gasolina o el manual de usuario. Ahí verás una etiqueta que dice “87 octanos” (Magna) o “91+ octanos” (Premium). Respetar esa cifra es la mejor forma de cuidar tu bolsillo y la vida de tu motor a largo plazo.

¿Gasolina cara? Sheinbaum pide a mexicanos elegir estaciones con “precio justo”

¿Qué hacer en caso de cargar un tipo de gasolina que no es?

No es necesario vaciar el tanque. Lo ideal es conducir con suavidad, sin acelerones bruscos, y en cuanto el tanque llegue a la mitad, rellenarlo con gasolina Premium para recuperar el nivel de octanaje que tu vehículo necesita. Recuerda que, al final del día, el ahorro de unos pesos por litro en la gasolinera podría convertirse en un gasto enorme en el taller mecánico.