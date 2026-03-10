Metro CDMX: ¿Qué pasó en la Línea 7 que no hay servicio hoy 10 de marzo?

Falla en tren provoca desalojos y retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX. X

Usuarios del Metro de la Ciudad de México enfrentaron retrasos y desalojos la tarde de este 10 de marzo de 2026 en la Línea 7, luego de que un tren presentara una falla que obligó a detener temporalmente el servicio en varios tramos de la ruta.

La Línea 7, que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, es una de las rutas más utilizadas del sistema de transporte capitalino y transporta miles de pasajeros cada día en la zona poniente de la ciudad.

Ya van 3 trenes que desalojamos en Tacubaya , dicen que ya no hay trenes hacia el rosario pic.twitter.com/TN4UrRWQKu — Aliie (@_Allie_run) March 11, 2026

Desalojan tren por falla mecánica en la Línea 7

De acuerdo con reportes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y medios locales, el incidente ocurrió cuando un convoy presentó una falla mecánica, por lo que personal del Metro decidió retirar el tren para revisión técnica.

Debido a esta situación, usuarios fueron desalojados del tren en la estación Tacubaya, mientras trabajadores del sistema realizaban maniobras para revisar el convoy y restablecer la operación de la línea.

#MetroAlMomento

La marcha de los trenes es lenta en la Línea 7. Se realizan maniobras para el retiro de un tren para su revisión.

Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas y deja descender del vagón antes de ingresar. Toma previsiones.… pic.twitter.com/MX8GHabjJx — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 11, 2026

El incidente generó marcha lenta, retrasos y aglomeraciones en varias estaciones de la Línea 7, especialmente en horas de mayor afluencia.

Metro reporta retrasos y alta afluencia

Tras el retiro del tren, el STC Metro informó que la circulación de los convoyes continuaba con avance lento mientras se realizaban revisiones.

Usuarios reportaron largas filas en estaciones y tiempos de espera mayores a lo habitual, debido a la acumulación de pasajeros en andenes y pasillos.

Autoridades del Metro recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas, ya que el servicio podría presentar demoras mientras se normalizaba la circulación.

La Línea 7 del Metro CDMX, identificada por el color naranja, recorre 14 estaciones entre El Rosario y Barranca del Muerto, pasando por puntos clave como Tacuba, Polanco, Auditorio, San Pedro de los Pinos y Mixcoac.

La recomendación para quienes utilizan esta línea es salir con tiempo y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro CDMX.