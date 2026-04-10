Mx - Servicio Selectivo en EE.UU.: preparan registro automático de jóvenes para posible servicio militar desde 2026 / PeopleImages

Servicio Selectivo en Estados Unidos: qué es y por qué sigue vigente

El Servicio Selectivo es un sistema del gobierno de Estados Unidos que mantiene un registro de personas que podrían ser llamadas a filas en caso de una emergencia nacional o guerra. Aunque el servicio militar es voluntario desde 1973, este mecanismo sigue activo como una medida de contingencia que permite activar un reclutamiento si el Congreso y el presidente lo autorizan.

Actualmente, el sistema funciona como una base de datos preventiva y no implica enlistamiento automático en las Fuerzas Armadas. Su función es únicamente administrativa y estratégica, orientada a escenarios de crisis extrema.

La propuesta incluida en la National Defense Authorization Act (NDAA) para 2026 plantea un cambio clave en el sistema militar de Estados Unidos, busca agilizar los procesos en caso de una eventual movilización.

Registro automático en el Servicio Selectivo: qué cambia en 2026

A partir de diciembre de 2026, Estados Unidos implementará un nuevo esquema en el que el registro al Servicio Selectivo será automático. Esto significa que los jóvenes ya no tendrán que inscribirse por su cuenta, ya que el gobierno utilizará bases de datos federales para incorporarlos directamente al sistema.

Algo que podría resumirse en los siguientes puntos:

El registro será automático al cumplir la edad requerida

Se utilizarán registros como el Seguro Social para la inscripción

El proceso sustituye el trámite manual obligatorio vigente durante décadas

La medida busca reducir omisiones y modernizar el sistema

El cambio ya se ha estado aplicando de forma gradual en varios estados, pero la meta es su implementación a nivel nacional.

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Quiénes serán registrados y qué implica realmente

El registro automático aplicará principalmente a hombres entre 18 y 25 o 26 años, incluyendo ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y algunos inmigrantes en estatus elegible. Las mujeres, en la legislación actual, no están obligadas a registrarse.

Es importante aclarar que este ajuste no significa un regreso al servicio militar obligatorio. El reclutamiento solo podría activarse si existe una decisión legislativa y ejecutiva extraordinaria, en cuyo caso se utilizaría la base de datos del Servicio Selectivo para convocatorias por sorteo o criterios específicos.

El objetivo del sistema sigue siendo preventivo, contar con un registro actualizado que permita una respuesta rápida en caso de emergencia nacional, sin modificar el carácter voluntario del ejército estadounidense.