Manifestaciones y Concentraciones CDMX: Colocan lonas en puentes de Tlalpan por falta de servicios

Integrantes de la Convención de la CDMX colocaron mantas con exigencias de agua y vivienda sobre todos los puentes del tramo de la caseta de peaje de Tlalpan hasta el Zócalo capitalino.

Integrantes de la Convención de la Ciudad de México realizaron una jornada de protesta este viernes en la carretera federal a Cuernavaca, a la altura de la colonia Los Cipreses en la alcaldía Tlalpan, donde pese a la concentración en las inmediaciones de la caseta de cobro con dirección a la capital, el Centro de Orientación Vial informó que la circulación no se vio afectada.

Desde las 10 de la mañana, los manifestantes iniciaron un volanteo informativo y la colocación de lonas en todos los puentes peatonales del tramo que conecta la caseta con el Zócalo capitalino, espacio donde exigieron vivienda digna, suministro de agua potable y la regularización del uso de suelo, además de pronunciarse contra el despojo territorial.

“Queremos goles, pero también suelo, agua y vivienda”, se lee en las consignas colgadas sobre los puentes de Tlalpan que fueron recién pintados como parte de las obras de preparación para el mundial de fútbol en el Estadio Banorte, evento que se celebrará en apenas dos meses y que contrasta con las carencias que están siendo denunciadas por los miembros de la Convención.