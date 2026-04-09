Mx - Venezuela nombra a Larry Devoe como fiscal general, cercano al chavismo, y crecen críticas de la oposición

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, designó a Larry Devoe como nuevo fiscal general, en una decisión que subraya el control del chavismo sobre el sistema de justicia. El nombramiento se realizó junto al de Eglée González como defensora del pueblo, ambos juramentados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El relevo ha tenido lugar tras la salida de Tarek William Saab, figura cercana al gobierno, en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos internacionales. Organismos y ONG habían advertido previamente sobre la falta de transparencia en el proceso, señalando ausencia de criterios claros, evaluación pública limitada y un comité dominado por perfiles oficialistas.

La oposición reaccionó con rechazo inmediato. El diputado Henri Falcón advirtió que no respaldarán designaciones que no garanticen autonomía e independencia, mientras crecen las críticas sobre el papel de la Fiscalía como herramienta política. El nombramiento se da además en paralelo a iniciativas como la Ley de Amnistía impulsada por el gobierno, lo que, para analistas, confirma la continuidad del control institucional en Venezuela.

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Nombramiento del fiscal general en Venezuela refuerza control del chavismo

La llegada de Larry Devoe al Ministerio Público es interpretada como un movimiento estratégico del oficialismo para mantener el control sobre una de las instituciones clave del Estado. Su cercanía con el chavismo alimenta dudas sobre la imparcialidad en la procuración de justicia y el tratamiento de casos políticos.

Reacción de la oposición y contexto político actual

El rechazo opositor se centra en la ausencia de garantías democráticas en la designación. Las críticas apuntan a que la Fiscalía no opera como un órgano independiente, sino como parte de una estructura de poder que, según señalan, ha sido utilizada para perseguir disidencias.

En este escenario, el nombramiento de Devoe no solo redefine el liderazgo del Ministerio Público, sino que también envía una señal clara sobre la continuidad del modelo institucional en Venezuela.