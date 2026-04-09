Mx - ¿Qué le pasó a Michael J. Fox? Video de homenaje desata rumores de su muerte en redes (Photo by Erika Goldring/Getty Images) / Erika Goldring

Un video de homenaje dedicado a Michael J. Fox comenzó a circular con un tono que muchos interpretaron como póstumo. Las reacciones llegaron al instante, y miles de usuarios asumieron que el actor había fallecido.

El contenido, difundido por CNN, llevaba un título que evocaba un repaso a su vida y legado, lo que provocó una ola de confusión. Para muchos, el formato y la narrativa no dejaban duda de lo que parecía tratarse de un obituario.

No era así. El propio Michael reaccionó con humor ante la situación, mientras la cadena retiraba el video y ofrecía disculpas por el error que generó el malentendido.

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Un video que parecía despedida

El material recopilaba momentos clave de la carrera del actor, desde su papel en la serie Family Ties hasta su icónica participación en Back to the Future. También incluía referencias a su lucha contra el Parkinson y su impacto fuera de la pantalla.

El problema no fue el contenido, sino el tono. La narración y la estructura del video recordaban a los homenajes que suelen emitirse tras la muerte de una figura pública, lo que detonó la confusión.

En redes sociales, usuarios expresaron preocupación e incluso angustia al creer que se trataba de una noticia real.

Así reaccionó Michael J. Fox

Lejos de alarmarse, Michael J. Fox optó por tomarse la situación con ironía. El actor bromeó sobre “ver su propio homenaje” y cuestionarse si realmente seguía vivo.

Su respuesta ayudó a calmar a los fans, que rápidamente pasaron del susto al alivio. La anécdota, sin embargo, dejó evidencia del impacto que pueden tener este tipo de errores en la era digital.

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CNN retira el contenido y se disculpa

Tras la confusión generada, CNN eliminó el video y ofreció disculpas públicas tanto al actor como a su familia.

El caso abrió nuevamente la conversación sobre la responsabilidad de los medios al publicar contenido sensible, especialmente cuando se trata de figuras públicas con una trayectoria ampliamente reconocida.

Michael J. Fox y su lucha contra el Parkinson

A sus 64 años, Michael J. Fox sigue siendo una de las figuras más queridas del entretenimiento. Fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, condición que hizo pública años después.

Desde entonces, se ha convertido en un referente en la concientización y financiamiento para la investigación médica, sin alejarse completamente de la actuación.

Aunque ha reducido su presencia en pantalla, continúa participando en proyectos selectos, manteniendo una conexión activa con su audiencia.