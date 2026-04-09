Mexicano gana el World Press Photo 2026: imágenes de Tabasco que sacuden al mundo por la crisis climática

El fotógrafo mexicano César Rodríguez fue reconocido en la edición 2026 del World Press Photo dentro de la categoría Proyectos a Largo Plazo en la región de Norteamérica y Centroamérica, gracias a su serie “México, un clima cambiante”, un trabajo que documenta los efectos del cambio climático en el sureste del país.

A través de imágenes captadas principalmente en Tabasco, el proyecto retrata la transformación del paisaje y la vida cotidiana de comunidades costeras que enfrentan erosión, inundaciones y pérdida de territorio. La fotografía central muestra a un habitante sobre infraestructura deteriorada por el avance del mar, sintetizando años de crisis ambiental en una sola escena.

Con más de 3,700 fotógrafos participantes de 141 países, el World Press Photo comprueba su relevancia como uno de los concursos más importantes del mundo en fotoperiodismo, donde la narrativa visual y el impacto social son clave para destacar.

RECOMENDADO: Lluvia de sangre: qué es el fenómeno que teñirá de rojo el cielo este miércoles

Fotografía documental mexicana que visibiliza el cambio climático

El trabajo de César Rodríguez no se limita a la estética, sino que construye un testimonio sobre cómo el cambio climático redefine la vida de pescadores, familias y comunidades enteras en zonas vulnerables de México, un país especialmente expuesto por su geografía costera.

El caso de Tabasco refleja una problemática creciente: el avance del mar, la erosión costera y la fragilidad de comunidades que dependen directamente de su entorno. La serie ganadora pone el foco en estas historias locales con resonancia global, en un momento donde el cambio climático se consolida como una de las principales preocupaciones del planeta.