¿Habrá castigos por el derrame de hidrocarburo? Monreal abre la puerta a comparecencias de Pemex y Semarnat

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no descartó llamara comparecer ante los legisladores de San Lázaro a los titulares de Semarnat, Alicia Bárcena, y del Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, para que expliquen detalles sobre el derrame en el Golfo México y que afecta a no solo a la población de las playas, sino a los pescadores de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

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¿Quiénes podrían comparecer por el derrame?

Dijo que esa petición la han hecho ya desde la semana pasada algunos grupos parlamentarios al interior de la Jucopo y que se analiza esa posibilidad.

De hecho, señaló que no hablado con su bancada para decidir si Morena apoya esa solicitud que hicieron los diputados del PAN y el PRI, así como de MC quienes además exigen la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/7x9ytfKiYq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 9, 2026

¿Cómo se decide la comparecencia en San Lázaro?

Monreal recordó que las comparecencias de los funcionarios se deciden por mayoría en la Junta de Coordinación Política, pero no hay impedimento alguno que pueda obstaculizar que dichos funcionarios rindan cuentas ante los representantes populares.

“Sí, lo plantearon en la Jucopo, los grupos parlamentarios y estamos en la revisión para establecer comunicación con la secretaria de Gobernación, que es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso, para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantean algunos grupos, pero tiene que decidirse por mayoría legislativa y vamos a ver”. —

-“¿Qué lo impediría?“, se le cuestionó

- “No, no hay nada de impedimento, vamos a revisarlo”, respondió el funcionario.

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, alcanza más de 300 kilómetros cuadrados afectando principalmente las costas de Veracruz y Tabasco. Ampliar

¿Qué impacto ha tenido el derrame?

Y es que legisladores de oposición han solicitado que los titulares de Semarnat, Pemex y ASEA acudan a la Cámara de Diputados para que ofrezcan pormenores de este derrame que no solo ha dañado el ambiente, el turismo y a los pescadores de dichas entidades.

Ricardo Monreal informó que el próximo lunes o martes planteará ante sus compañeros diputados de Morena si apoyan o no la exigencia de los legisladores de MC, PAN y PRI en torno a las comparecencias de los funcionarios del gobierno federal.

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