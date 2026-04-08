NASA revela cuándo vuelve a la Tierra la Misión Artemis II tras su histórico viaje a la Luna

Así será el regreso de Orion a la Tierra en abril. NASA

La misión Artemis II de la NASA ya entró en su fase final y una de las preguntas más buscadas es: ¿cuándo regresan los astronautas a la Tierra?

De acuerdo con información oficial y reportes más recientes de la misión, la cápsula Orion tiene previsto su regreso el próximo 11 de abril de 2026, tras completar su histórico viaje alrededor de la Luna.

Artemis II is just a couple of days away from splashdown—and as Earth grows larger in the mission's sights, the crew woke up this morning to "Under Pressure," by Queen and David Bowie, and greetings from our colleagues at @csa_asc. pic.twitter.com/9IOHJQHEzi — NASA (@NASA) April 8, 2026

Esta misión, que comenzó el 1 de abril, tiene una duración aproximada de 10 días, y representa el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre en más de 50 años.

¿Cómo será el regreso de Artemis a la Tierra?

El regreso no es cualquier maniobra.

La nave Orion ya dejó atrás la órbita lunar y sigue una trayectoria llamada “retorno libre”, que permite aprovechar la gravedad de la Tierra para regresar de forma segura.

Durante esta fase, los astronautas se preparan para uno de los momentos más críticos: El reingreso a la atmósfera

En este punto, la cápsula alcanzará velocidades extremas y soportará temperaturas de hasta 2,700 grados Celsius, lo que pone a prueba el escudo térmico de la nave.

Hi! I’m Rise!



About a week ago, I launched aboard the Artemis II mission with four of my besties. Since then, I have been serving a very important purpose aboard the Orion spacecraft… I float. (And I look cute.)



Today, I am taking over the Artemis social media accounts! -Rise pic.twitter.com/hdTMeq82PC — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 8, 2026

¿Dónde aterrizará Artemis II?

La NASA tiene previsto que Orion americe en el Océano Pacífico, donde equipos de rescate estarán listos para recuperar a la tripulación.

Este procedimiento es similar al utilizado en las misiones Apolo, pero con tecnología mucho más avanzada.

Artemis II no solo marca un regreso histórico al entorno lunar, también es una misión clave para preparar el siguiente gran paso: llevar astronautas nuevamente a la superficie de la Luna en Artemis III.

Si todo sale según lo planeado, la misión Artemis II terminará el 11 de abril de 2026, cerrando uno de los viajes más importantes en la historia reciente de la exploración espacial.