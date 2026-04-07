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Hoy No Circula 7 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan para evitar multas en CDMX y Edomex?

Revisa las restricciones vehiculares de este martes y evita el corralón

Hoy No Circula 7 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan para evitar multas en CDMX y Edomex?

Hoy No Circula 7 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan para evitar multas en CDMX y Edomex?(Getty Images)

SEO y PM de Audiencias. A veces escribo. Mis contenidos son de utilidad, sociedad y estilo de vida. Me puedes leer en todas las plataformas.Andrea P. De la Rosa Mejía

La actividad en la metrópoli no se detiene, pero tu auto podría tener que hacerlo. Este 7 de abril, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerda que en esta época del año, la formación de ozono es más rápida debido a la alta radiación solar, por lo que respetar el calendario ambiental es nuestra mejor herramienta para evitar que la CAMe active una fase de contingencia. ¡Toma nota y evita el corralón!

¿Qué autos NO circulan este martes 7 de abril de 2026?

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

  • Vehículos con engomado ROSA.
  • Terminación de placa 7 y 8.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente, a pesar del Hoy No Circula?

Si tu vehículo cumple con alguna de las siguientes características, puedes transitar sin preocuparte por las restricciones:

  • Vehículos con Holograma 00 y 0.
  • Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.

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