Hoy No Circula 7 de abril: ¿Qué placas y engomados descansan para evitar multas en CDMX y Edomex?( Getty Images )

La actividad en la metrópoli no se detiene, pero tu auto podría tener que hacerlo. Este 7 de abril, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Recuerda que en esta época del año, la formación de ozono es más rápida debido a la alta radiación solar, por lo que respetar el calendario ambiental es nuestra mejor herramienta para evitar que la CAMe active una fase de contingencia. ¡Toma nota y evita el corralón!

¿Qué autos NO circulan este martes 7 de abril de 2026?

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su circulación entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente, a pesar del Hoy No Circula?

Si tu vehículo cumple con alguna de las siguientes características, puedes transitar sin preocuparte por las restricciones:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.