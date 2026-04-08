Desfile planetario abril 2026: Cuándo, a qué hora y cómo ver la alineación de planetas

Abril traerá uno de los eventos astronómicos más llamativos del año y es un desfile planetario que podrá observarse desde México. Este fenómeno ha generado interés porque no ocurre todos los días y permite ver varios planetas “alineados” en el cielo.

Si te gusta mirar las estrellas o simplemente quieres vivir algo diferente, aquí te contamos lo más importante.

¿Qué es el desfile planetario de abril 2026?

El desfile planetario es un fenómeno en el que varios planetas parecen agruparse en una misma zona del cielo, formando una especie de alineación desde la perspectiva de la Tierra. En este caso, participarán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, que se verán cercanos a lo largo de la llamada eclíptica, es decir, la trayectoria aparente del Sol.

Pero ojo que no están realmente en línea recta en el espacio, es solo un efecto visual.

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¿Cuándo será el desfile planetario?

La fecha clave será el 18 de abril de 2026, cuando el fenómeno alcanzará su punto máximo.

Sin embargo, no será el único día para verlo, ya que los planetas podrán observarse durante varias mañanas cercanas a esa fecha.

¿A qué hora se podrá ver en México?

El mejor momento será aproximadamente 30 minutos antes del amanecer, cuando el cielo aún está oscuro. Esto significa que tendrás que madrugar, ya que conforme salga el Sol, los planetas dejarán de ser visibles.

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¿Cómo ver la alineación de planetas?

Para disfrutar mejor este fenómeno, toma en cuenta:

Busca un lugar con cielo despejado y poca contaminación lumínica

Observa hacia el horizonte antes del amanecer

Mercurio, Marte y Saturno podrán verse a simple vista

Neptuno será más difícil de observar sin telescopio

Aunque suena espectacular, este tipo de alineaciones no son tan raras como muchos creen.

Lo que sí cambia es qué tan visibles son y cuántos planetas participan, lo que hace que cada evento sea distinto. En este caso, el atractivo está en que cuatro planetas coincidirán en el cielo matutino, algo que no siempre ocurre con buena visibilidad desde México.