Diputados aprueban reforma para proteger doblaje a artistas, intérpretes y doblaje ante uso de IA

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 368 votos a favor y 104 abstenciones del PAN y PRI, reformas a la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a actores de doblaje, artistas, intérpretes o ejecutantes ante los usos y abusos de la Inteligencia Artificial (IA) capaz de simular, replicar o transformar la voz y la imagen humana.

¿Qué contempla la reforma sobre inteligencia artificial?

La minuta que fue turnada al Senado plantea la aplicación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, para ampliar las posibilidades de solución y acuerdos para las personas creadoras, intérpretes y ejecutantes, antes de ir a juicio sobre suplantación de voz o imágenes.

🙋🏽‍♀️🙋🏽‍♂️ La #CámaraDeDiputados reformó la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor para garantizar la protección de los derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes 🎭 frente al desarrollo y uso de tecnologías emergentes 🖥️. https://t.co/I2afAYtcFW — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026

¿Cómo protege a los artistas y actores de doblaje?

La presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara Baja, Alma Lidia de la Vega Sánchez, explicó que esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum busca la protección de derechos de las personas que se dedican al doblaje, principalmente por su uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial y la consecuente salvaguarda de sus derechos laborales.

“Buscamos establecer límites jurídicos al uso de esas tecnologías a fin de evitar afectaciones a las fuentes de empleo y a la dignidad profesional de quienes desarrollan estas actividades. Del mismo modo incorpora un lenguaje incluyente que sustituye referencias tradicionales por el concepto de personas trabajadoras, artistas, intérpretes con el propósito de darles mayor visibilidad y reconocimiento a todo el sector”. — Alma Lidia de la Vega Sánchez, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía

#AlMomento | Las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes. pic.twitter.com/0bOrAgiydD — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 7, 2026

¿Qué cambios se hicieron a la iniciativa?

Pese a que MC votaron a favor de la reforma, el diputado Gibrán Ramírez, al inicio de la discusión presentó una moción suspensiva por considerar que el dictamen tiene graves errores que afectan duramente a quienes participan en la industria creativa, artística y de contenido, incluso, coincidió con el PRI de la necesidad de llevar a cabo un parlamento abierto antes de aprobar dicha iniciativa.

La propuesta original de la presidenta Sheinbaum fue modificada con la aprobación de algunas reservas que presentó el propio líder de los diputados de Morena , Ricardo Monreal y explicó que cuando se use la IA para desplazar una voz o imagen, debe ser autorizado por la persona que resulté afectada en su empleo o en sus remuneraciones laborales.

“Aquí se establece la obligación de definir en el contrato las condiciones y la remuneración por el uso de imágenes, o el uso de voces, incluyendo el empleo de inteligencia artificial y otras tecnologías y este articulo que propongo que se modifiquen, también se precisa que cualquier uso no previsto requiere acuerdo entre las partes”. — Gibrán Ramírez, diputado de MC

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