Mx - Armando “Hormiga” González: 10 cosas que no sabías del goleador de Chivas rumbo al Mundial 2026

En el futbol mexicano a menudo aparecen jóvenes con talento, pero pocos logran sostenerlo. Ese no ha sido el caso de Armando González. Su crecimiento ha sido progresivo, sin reflectores exagerados al inicio, pero con una consistencia que hoy lo tiene en el centro de la conversación.

Con goles, presencia en partidos importantes y una evolución clara dentro de la cancha, el delantero de Club Deportivo Guadalajara pasó de ser una opción más en la plantilla a convertirse en una pieza clave del ataque. Su momento, además, coincide con la búsqueda de delanteros confiables para la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Más allá del volumen goleador, su perfil responde a lo que hoy exige el futbol moderno, posee eficiencia, lectura de juego y capacidad para aparecer cuando el partido lo necesita.

Aquí, 10 cosas que seguramente no sabías sobre la joven promesa del futbol mexicano.

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1. Su apodo nació de un miedo de infancia

Aunque hoy suena a marca personal, el apodo “Hormiga” viene de algo inesperado. Su padre, el ex futbolista Luis Armando González, ha comentado en distintas entrevistas que de niño le tenía miedo a estos insectos. El sobrenombre se quedó, y ahora es parte de su identidad en el futbol mexicano.

2. No fue un debut inmediato en Primera División

Armando González no explotó de la noche a la mañana. Llegó a Chivas en 2018 y tuvo un proceso formativo largo, consolidándose primero en fuerzas básicas y en el equipo filial.

3. Metió más de 70 goles antes de debutar en Liga MX

Su olfato goleador ya estaba probado desde inferiores. Entre categorías Sub-15 y Sub-20 acumuló más de 70 anotaciones, adelantando lo que vendría después en Primera División.

4. Su debut llegó en 2024, pero su explosión fue después

Debutó en Liga MX en enero de 2024, pero su verdadero salto se dio hasta la temporada 2025–2026, cuando encontró regularidad, minutos y contundencia.

5. Firmó una de las mejores temporadas para un mexicano Sub-23

En la campaña 2025–2026 registró 24 goles en 31 partidos, una cifra que lo coloca como el mexicano Sub-23 más productivo en torneos cortos recientes.

6. Fue campeón de goleo y mantuvo el ritmo

No se quedó en una racha corta. Fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y sostuvo su nivel en el Clausura 2026, confirmando que es un jugador de calidad, consistente y regular.

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7. Su especialidad: el juego aéreo

A diferencia de muchos delanteros jóvenes, la “Hormiga” destaca por su capacidad para rematar de cabeza. Su timing, posicionamiento y lectura lo hacen letal dentro del área, aunque en el amistoso más reciente ante Selección de Bélgica, dejó escapar una oportunidad clara frente al arco.

8. Aparece en partidos importantes

Más allá de las estadísticas, Armando González ha demostrado capacidad para aparecer en escenarios de alta exigencia. Sus goles no se han limitado a partidos de trámite: ya marcó en Clásico Nacional ante Club América, firmó actuaciones decisivas frente a rivales directos y registró incluso un hat-trick en duelo de alta intensidad contra Atlas Fútbol Club.

En la temporada 2025–2026, una parte significativa de sus 24 goles llegó en encuentros donde Club Deportivo Guadalajara se jugaba puntos clave para la clasificación, lo que refuerza su perfil como delantero confiable en momentos de presión. Ese tipo de rendimiento —sostener impacto en partidos grandes— es uno de los criterios que más peso tiene en la evaluación competitiva rumbo a Selección Nacional.

9. Tiene un sello propio fuera de la cancha

Las celebraciones de Armando González, inspiradas en referencias de anime como Naruto o Dragon Ball, se han convertido en parte de su identidad dentro y fuera de la cancha. Cada festejo replica gestos reconocibles de estos universos, lo que ha amplificado su visibilidad en redes sociales y contenido digital.

Este rasgo lo ha vuelto especialmente atractivo para la audiencia joven, donde clips de sus goles y celebraciones circulan con fuerza en plataformas como TikTok e Instagram.

10. Ya compite con los nombres grandes del ataque mexicano

El rendimiento de Armando González lo ha colocado de lleno en la conversación junto a nombres consolidados como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, en un momento donde la definición del ataque nacional rumbo al Mundial 2026 entra en su fase más exigente. Sus 24 goles en la temporada 2025–2026, sumados a su regularidad y presencia en partidos de alta presión, lo respaldan con argumentos deportivos claros frente a cualquier competencia directa.

En ese contexto, su ausencia en una eventual convocatoria no solo generaría debate, sería difícil de justificar desde lo deportivo. Si el técnico Javier Aguirre decide dejar fuera a un delantero en este nivel de forma para apostar por alternativas como Germán Berterame, la decisión rozaría lo inexplicable.

Prescindir de uno de los atacantes mexicanos más productivos del momento, con números y rendimiento sostenido, no sería un simple ajuste táctico, sería un error grave en la definición del ataque rumbo al Mundial 2026.