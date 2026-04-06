Sheinbaum pide liberar a Pedro Castillo y cuestiona su encarcelamiento en Perú

Que salga libre Pedro Castillo y gane el pueblo, fue el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre reiterar su respaldo al expresidente de Perú y tras considerar que su encarcelamiento debe resolverse en el ámbito legal.

¿Qué dijo sobre la situación legal de Pedro Castillo?

Ante la elección presidencial que se realizarán en Perú el próximo domingo, la presidenta comentó que recientemente sostuvo comunicación con la defensa del exmandatario, la cual se basa en argumentos jurídicos.

“Nuestro deseo es que salga libre el presidente Castillo, porque está preso injustamente. Recientemente vino de nuevo su abogado a platicarme cómo va el caso. Y más allá de incluso afinidades o no políticas, y de lo que consideramos que es una visión de racismo, de clasismo, hay un argumento muy claro que da el abogado, y es se necesitaba cierto número de votos para poderlo destituir, y la votación fue menos que ese número de votos. En eso se basa principalmente su argumento, es un argumento principalmente judicial”. —

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¿Cómo está la relación entre México y Perú?

Por cierto que descartó que se hayan dado muestras por parte del actual gobierno para restaurar la relación diplomática con México.

“No hay no hay hasta ahora nada que del actual presidente, que en algún momento pensamos que a lo mejor podía tener una posición distinta de restaurar la relación. Recordemos que ellos fueron los que rompieron relaciones con México. La relación con el pueblo peruano esa continuará siempre”. —

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¿México financia candidatos en Perú?

Por otra parte, la Jefa del Ejecutivo Federal negó que su administración tenga participación o financie a candidatos al gobierno de ese país y se pronunció así por la declaración de Ricardo Belmont, que de ganar los comicios implementará acciones de la cuarta transformación como las conferencias matutinas.

“Negar contundentemente que nosotros financiemos ningún movimiento en ningún lugar del mundo. Nosotros tenemos relación con los pueblos y con los gobiernos de los países del mundo con los que tenemos relaciones diplomáticas, eso es lo primero y que es muy importante aclarar. Lo segundo es que lo que hemos hecho en México, las ideas de la cuarta transformación, el humanismo mexicano, el pensamiento de pensadores, políticos, transformadores de nuestro país no tiene copyright, es parte del pensamiento universal, y quien quiera ocupar las experiencias que hemos tenido aquí, que sean exitosas, adelante”. —

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió que la política exterior mexicana se rige por el respeto a la soberanía y la no intervención. Sheinbaum Pardo enfatizó que el único interés del gobierno mexicano es que en las elecciones sea el pueblo el que gane a través de la democracia.

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