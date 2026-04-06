Alberto del Río, “El Patrón”: ¿Por qué detuvieron al famoso luchador en San Luis Potosí?

El mundo de la lucha libre en México se sacudió este lunes 6 de abril de 2026 tras la detención de Alberto del Río, conocido como “El Patrón”, en San Luis Potosí, en un caso que ya es investigado por autoridades locales.

De acuerdo con reportes oficiales y primeros informes de seguridad, el exluchador de la WWE fue arrestado tras una denuncia por presunta violencia familiar, presentada por su esposa.

Detienen al luchador, Alberto del Río, el “Patrón”:



El hijo de Dos Caras fue capturado en San Luis Potosí por violencia familiar.



El ex talento de @WWE fue detenido en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital, por presuntamente golpear a su esposa. pic.twitter.com/bLv1Z0uZDR — Antonio Nieto (@siete_letras) April 7, 2026

¿Por qué detuvieron a Alberto del Río?

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina. Según los reportes, la víctima realizó una llamada al número de emergencias 911, denunciando agresiones físicas y verbales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y encontraron a la mujer con signos visibles de violencia, principalmente lesiones en rostro y brazos.

Ante esta situación, los agentes procedieron a la detención inmediata del luchador, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde se determinará su situación legal.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que el caso se investiga bajo el delito de violencia familiar, aunque no se descarta que puedan sumarse otros cargos conforme avancen las indagatorias.

El caso ha generado gran atención mediática debido a la trayectoria del deportista y a sus antecedentes de polémicas fuera del ring.

Alberto Rodríguez, mejor conocido como Alberto del Río o “El Patrón”, es uno de los luchadores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, con múltiples campeonatos en empresas como WWE, AAA y otras promociones.

Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por controversias legales y personales en los últimos años.