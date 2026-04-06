¿2026 es buen momento para buscar un crédito hipotecario?

El director hipotecario de BBVA México, Romualdo Mata comparte sus consideraciones para no dejar pasar un buen crédito hipotecario; afirma que el Cofinavit sigue creciendo de la mano de la banca. / Getty Images

El crédito hipotecario en 2026 se mantiene como una opción vigente para quienes buscan adquirir vivienda, con tasas que rondan el 10.5% fijo a 20 años, lo que permite pagos estables y previsibles para los solicitantes.

Estamos con hambre de seguir prestando créditos en el ámbito hipotecario, 2026 es un buen momento, las tasas están en un buen nivel y aunque no en el nivel en el que estaban hace algunos años, la tasa promedio que puede rondar en el 10.5% fijo, a 20 años, dependiendo de la oferta de cada banco y proyecto es una buena oferta sigue habiendo pagos fijos que le dan una certeza muy grande a la persona que pide un crédito, compartió el director hipotecario de BBVA México, Romualdo Mata en entrevista con Jeanette Leyva Reus, para Negocios W.

Mata reconoció que “si bien es cierto el valor -hipotecario- ha subido sobre todo un par de años a la fecha, sigue habiendo una oferta lo suficientemente variada, de acuerdo a las necesidades de cada quien”, aseguró que “es una buena opción pedir un crédito hipotecario, la expectativa de la economía sigue siendo estable, no habría por qué pensar que en la parte económica haya una limitante para pedirlo”

Puntos clave para una compra inteligente: 🏘️ Romualdo Mata, Dir. hipotecario de @BBVA_Mex.



- Mide tu capacidad real de pago.

- Busca una propiedad que realmente se adapte a tu estilo de vida.

- Investiga al constructor.#NegociosW con @JLeyvaReus

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Detalló que el rendimiento que ha dado la vivienda en los últimos años ronda el 10%, “ha sido muy bueno, a largo plazo con respecto a lo que te pueden dar otras inversiones dentro del mercado”.

¿Dónde conviene comprar vivienda?

¿En dónde es mejor comprar vivienda?

Comprar en las grandes ciudades dijo “sigue siendo viable, porque el mercado de necesidad de rentas cada día ha venido creciendo, hay muchos jóvenes que ahora en lugar de buscar tener una casa propia, por la misma movilidad por sus trabajos, buscan rentar en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México”, no obstante, dijo, también es cierto que invertir en destinos de ciudades secundarias como Tijuan Querétaro, León. Mérida o destinos de playa como Los Cabos, Puerto Vallarta o Cancún ha sido quizá más rentable.

Pero en ambos mercados, dijo, “sigue habiendo demanda creciente y depende de lo que el inversionista quiera en cada caso”.

¿Es buen momento para comprar casa en México?



A pesar de las fluctuaciones económicas, el mercado hipotecario en México presenta oportunidades sólidas: "Si revisamos el rendimiento que ha dado la vivienda en cuanto a plusvalía en los últimos años, ronda el 10%, ha sido un buen… pic.twitter.com/EKoBtzRhdz — W Radio México (@WRADIOMexico) April 6, 2026

Crecimiento y retos del mercado hipotecario

Reconoció que si bien es cierto, la falta de empleo sí ha ido en detrimento del crecimiento hipotecario, que la capacidad de endeudamiento de pago de muchas personas se ha visto deteriorada y el sueldo no ha crecido en la misma medida que ha crecido el costo de las cosas, hay un impacto derivado de esta situación.

“Si comparamos el total de hipotecas bancarias del 2025 contra el 2024, creció alrededor de 6% en todos los bancos, comparando 2024 contra 2023, habría decrecido”.

Sin embargo es ahí cuando otra opción que no consideró competencia, sino complemento, es la presencia de las opciones de Cofinavit y Fovissste para todos,

“Confinavit sobre todo, ha ido creciendo, hemos venido colocado porcentaje más Cofinavit sobre el total de los créditos, y la misma pérdida del poder adquisitivo el empleado busca complementar con la subcuenta de vivienda el crédito que le está dando la institución bancaria.

Asimismo, dijo “la tendencia de compra de una vivienda con amigos seguirá creciendo.

La movilidad laboral y el crecimiento demográfico en puntos clave del país han posicionado a las rentas como una de las opciones de inversión más rentables y demandadas de la actualidad:



"Hay muchos jóvenes que ahora, en lugar de buscar tener una casa propia, por la misma… pic.twitter.com/8IcySuaPAG — W Radio México (@WRADIOMexico) April 6, 2026

Lo primero es ver su capacidad de crédito sin sobre endeudarse, sabiendo que tengo que pagar otra serie de cosas, teniendo la cantidad de crédito con la cual puedes comprar iniciar la búsqueda de la vivienda y esa empatarla lo más posible con las necesidades que tienes.

Tratar de empatar sus necesidades con la capacidad de compra, de endeudamiento, y asegurarse de que el constructor al que le están comprando tenga una buena experiencia, buena reputación, que haya hecho otros proyectos de forma exitosa para evitar en la medida de lo posible problemas de postcompra.

Ho y en día, resaltó que en BBVA “estamos totalmente abiertos a la parte de crédito no hemos limitado en absoluto la opción de crédito ni en este año ni en el pasado, incluyendo el crédito hipotecario”.

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