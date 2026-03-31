Premios Ortega y Gasset reconocen a Alexiévich, Ramírez y Baron en edición especial por los 50 años de EL PAÍS

En el marco de su 50 aniversario, EL PAÍS entregará este 4 de mayo una edición especial de los Premios Ortega y Gasset, en la que serán reconocidos tres referentes del periodismo contemporáneo; la bielorrusa Svetlana Alexiévich, el nicaragüense Sergio Ramírez y el estadounidense Martin Baron.

La ceremonia se llevará a cabo en el Museo Marítimo de Barcelona y marcará un momento simbólico para estos galardones, considerados entre los más prestigiosos del periodismo en lengua española desde su creación en 1984. En esta ocasión, el reconocimiento se centra en trayectorias consolidadas que han incidido en la defensa de la libertad, la democracia y el ejercicio crítico del oficio.

El jurado, integrado por directivos y representantes editoriales de PRISA y EL PAÍS, valoró en Alexiévich su aportación al periodismo a través de la historia oral, un método que ha llevado a niveles de profundidad poco habituales en los medios tradicionales. Su trabajo, construido a partir de múltiples testimonios, ha permitido documentar realidades complejas del mundo soviético y postsoviético con una perspectiva humana y narrativa.

Svetlana Alexiévich Ampliar

En el caso de Sergio Ramírez, la decisión destaca su papel como referente ético en América Latina. Su trayectoria combina la literatura, el periodismo y la vida pública, con una producción constante de artículos que han abordado temas políticos y sociales desde una perspectiva centrada en la dignidad humana y las libertades fundamentales.

Sergio Ramírez. / Samuel Sánchez Ampliar

Por su parte, Martin Baron es reconocido por su influencia en el periodismo internacional y su liderazgo en algunas de las redacciones más relevantes de Estados Unidos. Durante su gestión en medios como The Boston Globe y The Washington Post, trabajó en investigaciones de alto impacto, entre ellas la cobertura sobre abusos en la Iglesia católica, además de consolidar estándares de independencia editorial que derivaron en múltiples premios Pulitzer.

El jurado estuvo encabezado por Joseph Oughourlian, presidente de Grupo PRISA, y contó con la participación de directivos y representantes editoriales del grupo, mientras que el periodista Pedro Zuazua fungió como secretario sin voto. En conjunto, subrayaron que los tres galardonados encarnan los valores que han guiado al diario durante cinco décadas.