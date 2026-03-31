Monte de Piedad en pausa indefinida: huelga, fallo judicial y más de un millón de empeños atrapados

CIUDAD DE MÉXICO, 07ENERO2026.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad declaró que no hay avance para levantar la huelga que estalló el primero de octubre pasado. Arturo Zayún González, secretario general de la organización gremial, expuso que “no hemos llegado a ninguna conclusión”, por lo que se acordó un nuevo encuentro para el jueves próximo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La crisis en el Nacional Monte de Piedad se ha convertido en un caso atípico que mezcla conflicto laboral, disputa legal y afectación masiva a usuarios. Lo que comenzó como una huelga sindical en octubre de 2025 hoy mantiene en pausa a una de las instituciones financieras más antiguas del país, con millones de personas sin poder recuperar sus prendas.

A más de cinco meses del estallido, el conflicto no solo sigue activo, sino que se ha enredado en tribunales. Un juez ya declaró “inexistente” la huelga, pero la resolución fue impugnada y dejó un escenario incierto, sucursales cerradas, trabajadores sin ingresos y clientes atrapados en un limbo donde ni pueden retirar sus objetos ni frenar completamente los costos de sus empeños.

Huelga en Monte de Piedad: el origen del conflicto

La huelga en el Nacional Monte de Piedad estalló el 1 de octubre de 2025, tras un desacuerdo entre la institución y su sindicato por presuntos incumplimientos al contrato colectivo, cambios en las condiciones laborales y despidos.

Desde ese momento, la operación quedó completamente detenida. Más de 300 sucursales bajaron cortina en todo el país, afectando a una base de usuarios que depende del empeño como una solución inmediata ante emergencias económicas.

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Cinco meses después: un conflicto que no cede

Para marzo de 2026, la huelga supera los cinco meses activa, posicionándose como uno de los conflictos laborales más largos en la historia reciente de la institución.

Lejos de resolverse en negociaciones directas, el caso escaló al ámbito legal, lo que ha prolongado la incertidumbre tanto para trabajadores como para clientes. Cada intento de solución ha terminado en nuevos desacuerdos.

Juez declara “inexistente” la huelga

En febrero de 2026, un juez federal determinó que la huelga era “inexistente”, tras un recurso legal promovido por la administración del Monte de Piedad.

Este fallo, en teoría, permitiría reactivar operaciones. Sin embargo, el sindicato rechazó la resolución y la impugnó, argumentando que sus derechos laborales siguen vigentes. El caso podría escalar hasta la Suprema Corte, lo que alarga cualquier posible desenlace.

¿Por qué siguen cerradas las sucursales?

Aunque existe una resolución judicial, la realidad operativa no ha cambiado. Las sucursales permanecen cerradas debido a un choque de interpretaciones legales.

Por un lado, la institución sostiene que la huelga ya no tiene efectos. Por otro, el sindicato mantiene que sigue vigente hasta que exista una resolución definitiva.

Este vacío jurídico mantiene detenida la operación sin una fecha clara de reapertura.

Prendas empeñadas están seguras, pero retenidas

El impacto más visible recae en los usuarios. Las prendas empeñadas permanecen bajo resguardo en bóvedas y cuentan con seguros, pero no pueden ser recuperadas, incluso en casos donde la deuda ya fue liquidada.

Además, los pagos e intereses continúan corriendo, aunque se han habilitado alternativas digitales y algunos esquemas de compensación.

La institución atiende a más de un millón de clientes activos y tiene un impacto estimado en hasta seis millones de familias en México.

Trabajadores y clientes, los más afectados

El conflicto también ha golpeado a la plantilla laboral. Más de 1,800 trabajadores enfrentan meses sin ingresos estables, mientras algunos buscan alternativas temporales ante la falta de solución.

En paralelo, se estima que más de cinco millones de clientes están imposibilitados para recuperar sus bienes, lo que ha generado presión social y riesgos adicionales, como fraudes que aprovechan la situación.

Un conflicto sin salida inmediata

Hoy, la huelga del Nacional Monte de Piedad sigue sin resolverse. El fallo judicial no es definitivo y el proceso continúa en tribunales, en un escenario donde ninguna de las partes ha cedido.

El desenlace dependerá de una resolución legal firme o de un acuerdo que destrabe el conflicto. Mientras eso ocurre, la institución permanece en pausa, atrapada entre la ley, la negociación y la urgencia de millones de usuarios.