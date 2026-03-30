Turbas de TikTok invaden comercios: así operan las peligrosas convocatorias de los “takeovers”
Cientos de adolescentes saturan los espacios, provocando disturbios, daños a instalaciones, robos o enfrentamientos
En los últimos meses, Estados Unidos ha registrado un fenómeno creciente que preocupa a autoridades y comerciantes: los llamados “takeovers” organizados a través de TikTok. Estas convocatorias virales reúnen a cientos de jóvenes en espacios públicos o negocios, generando caos en cuestión de minutos.
¿Qué son exactamente los “takeovers” y cómo funcionan?
Se trata de encuentros masivos promovidos en redes sociales, principalmente TikTok, donde usuarios convocan a otros a reunirse en un punto específico —como plazas, parques o centros de entretenimiento— sin autorización previa.
Las convocatorias suelen difundirse mediante videos virales, hashtags o mensajes directos que indican lugar, hora y objetivo. En muchos casos, la invitación se presenta como una reunión “divertida” o espontánea.
Sin embargo, cuando la gente comienza a llegar, el evento se desborda. Cientos de adolescentes saturan los espacios, provocando disturbios, daños a instalaciones, robos o enfrentamientos.
Este tipo de eventos ya ha sido documentado en estados como Texas y California, donde negocios como parques de trampolines o centros comerciales han sido invadidos por multitudes.
¿Cómo afectan a los comercios?
El impacto es directo. Los comercios enfrentan:
- Daños materiales en instalaciones
- Pérdidas económicas por cierre forzado
- Riesgos para empleados y clientes
- Intervención policial y suspensión de actividades
En algunos casos, las autoridades han tenido que desalojar los lugares e incluso cortar servicios como electricidad para dispersar a las multitudes.
¿Por qué preocupa el fenómeno de los “takeovers”?
Expertos advierten que los “takeovers” reflejan el poder de las redes sociales para movilizar masas sin control. Además, representan un riesgo de seguridad pública, ya que pueden escalar rápidamente.
Las autoridades ya han comenzado a monitorear estas tendencias y a emitir alertas para prevenir nuevos incidentes. Lo que inicia como un video viral, puede terminar en caos real.