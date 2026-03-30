Turbas de TikTok invaden comercios: así operan las peligrosas convocatorias de los “takeovers”

Takeovers en TikTok: qué son y por qué están invadiendo negocios. W Radio

En los últimos meses, Estados Unidos ha registrado un fenómeno creciente que preocupa a autoridades y comerciantes: los llamados “takeovers” organizados a través de TikTok. Estas convocatorias virales reúnen a cientos de jóvenes en espacios públicos o negocios, generando caos en cuestión de minutos.

🚨 Let this sink in…



A mall in America just banned all juveniles after 3PM.



Not because of policy…

Not because of business hours…



Because of democrat chaos.



“Teen takeovers.”

Businesses shutting down.

Arrests piling up.

Firearms recovered on site.



This is not normal.… pic.twitter.com/Dz86NTebSJ — A Gene Robinson (@AlBuffalo2nite) March 18, 2026

¿Qué son exactamente los “takeovers” y cómo funcionan?

Se trata de encuentros masivos promovidos en redes sociales, principalmente TikTok, donde usuarios convocan a otros a reunirse en un punto específico —como plazas, parques o centros de entretenimiento— sin autorización previa.

Las convocatorias suelen difundirse mediante videos virales, hashtags o mensajes directos que indican lugar, hora y objetivo. En muchos casos, la invitación se presenta como una reunión “divertida” o espontánea.

Sin embargo, cuando la gente comienza a llegar, el evento se desborda. Cientos de adolescentes saturan los espacios, provocando disturbios, daños a instalaciones, robos o enfrentamientos.

🚨 BREAKING: Atlanta police receive strong support after announcing plans to charge parents of teens involved in planned takeovers this weekend.pic.twitter.com/2wcTbw2rUZ — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 20, 2026

Este tipo de eventos ya ha sido documentado en estados como Texas y California, donde negocios como parques de trampolines o centros comerciales han sido invadidos por multitudes.

¿Cómo afectan a los comercios?

El impacto es directo. Los comercios enfrentan:

Daños materiales en instalaciones

Pérdidas económicas por cierre forzado

Riesgos para empleados y clientes

Intervención policial y suspensión de actividades

🚨BREAKING: Law enforcement officials in the Metro Atlanta area, that they are taking a strict approach to "teen takeovers," which includes holding parents accountable and charging them if their teenagers are found breaking the law.



FINALLY!



Parents who allow their children to… pic.twitter.com/uSmZgpOBwI — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) March 20, 2026

En algunos casos, las autoridades han tenido que desalojar los lugares e incluso cortar servicios como electricidad para dispersar a las multitudes.

¿Por qué preocupa el fenómeno de los “takeovers”?

Expertos advierten que los “takeovers” reflejan el poder de las redes sociales para movilizar masas sin control. Además, representan un riesgo de seguridad pública, ya que pueden escalar rápidamente.

Las autoridades ya han comenzado a monitorear estas tendencias y a emitir alertas para prevenir nuevos incidentes. Lo que inicia como un video viral, puede terminar en caos real.