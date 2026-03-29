Turba de TikTok “takeovers” invade parque de trampolines en Texas: policía corta la luz para controlar el caos | VIDEO

Una convocatoria viral en redes sociales terminó en caos en Estados Unidos. Un grupo masivo de adolescentes invadió un parque de trampolines en Brandon, Texas, obligando a la intervención de las autoridades ante el desorden generado dentro y fuera del lugar.

De acuerdo con reportes oficiales del Sheriff del Condado de Harris, el incidente ocurrió luego de que cientos de jóvenes acudieran al establecimiento tras una tendencia difundida en TikTok, lo que provocó que el sitio rebasara su capacidad en cuestión de minutos.

🚨TikTok Takeover, Taken Down by HCSO🚨

On March 21, 2026, #teamHCSO responded to Urban Air in Brandon after hundreds of juveniles overwhelmed the business and spilled into the parking lot, forcing an early closure. Deputies gave repeated commands for the juveniles to leave the… pic.twitter.com/jW1aVk8KAr — HCSO (@HCSOSheriff) March 28, 2026

TikTok desata caos en parque de diversiones

La situación escaló rápidamente. Los adolescentes comenzaron a concentrarse tanto dentro del parque como en el estacionamiento, generando disturbios, empujones y daños materiales, además de poner en riesgo a otros visitantes.

Ante la magnitud del problema, elementos de seguridad acudieron al lugar para contener a la multitud. Sin embargo, el número de asistentes complicó el control inmediato del evento.

Como medida extraordinaria, las autoridades decidieron cortar el suministro eléctrico del parque para dispersar a los jóvenes y recuperar el orden. Esta acción permitió desalojar el sitio de manera más rápida y evitar una situación mayor.

Detenidos y alerta por tendencias virales

Tras el operativo, al menos ocho menores fueron detenidos por su participación en los disturbios, según reportes difundidos en redes y medios locales.

Las autoridades han advertido sobre el riesgo de este tipo de convocatorias, conocidas como “takeovers” o reuniones masivas organizadas en redes sociales, que pueden convertirse en eventos fuera de control en cuestión de minutos.

Casos similares ya se han registrado en otras ciudades de Estados Unidos, donde publicaciones falsas o virales han provocado concentraciones inesperadas de jóvenes en espacios públicos.

Este incidente en Texas vuelve a poner sobre la mesa el impacto real de TikTok y otras plataformas en la seguridad pública, especialmente cuando se trata de eventos no autorizados que pueden escalar rápidamente.