Lisa de BLACKPINK tendrá residencia en Las Vegas: Ya es uno de los shows más esperados y es la primera Idol en hacerlo

Lisa, integrante de BLACKPINK, acaba de dar un paso clave en su carrera como solista y en la expansión global del K-pop. La artista anunció su primera residencia en Las Vegas, un formato reservado para estrellas consolidadas de la industria musical.

El espectáculo, titulado “Viva La Lisa”, se llevará a cabo en uno de los recintos más importantes del entretenimiento en Estados Unidos y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.

¿Cuándo son las fechas de “Viva La Lisa”?

La residencia de Lisa se realizará durante dos fines de semana en noviembre de 2026, con un total de cuatro shows confirmados:

13 de noviembre

14 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

Todos los conciertos serán en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, un venue donde se han presentado artistas de talla mundial.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Lisa de BLACKPINK visita a Monkey Punch, el mono rechazado por su madre y conmueve las redes sociales | FOTOS

¿Cuándo salen los boletos a la venta para ver a Lisa de BLACKPINK?

Si quieres verla en vivo, estos son los puntos clave para la venta:

Registro para preventa: disponible hasta abril

Preventa: 22 de abril

Venta general: 23 de abril

Se espera alta demanda, ya que este tipo de shows suelen agotarse rápidamente. Este anuncio no solo marca un nuevo logro personal para Lisa de BLACKPINK, también representa un momento histórico para la industria.

Lisa se convierte en la primera artista de K-pop en tener una residencia en Las Vegas, consolidando el impacto global del género en mercados internacionales.

Mx - Lisa de BLACKPINK, la primera Idol en hacer una residencia en Las Vegas Ampliar

¿Por qué la residencia de Lisa podría cambiar el futuro del K-pop en Estados Unidos?

Más allá del espectáculo, la residencia de Lisa abre una nueva etapa para el K-pop en el mercado estadounidense.

Las residencias en Las Vegas suelen estar reservadas para artistas con gran poder de convocatoria y estabilidad comercial, por lo que este paso indica que el género ya no es solo tendencia, sino una fuerza consolidada.

Esto podría abrir la puerta a que más artistas de K-pop sigan el mismo camino, posicionando al género dentro de los circuitos más tradicionales de la industria musical en Estados Unidos. Con “Viva La Lisa”, la integrante de BLACKPINK no solo suma un logro más a su carrera, también redefine el alcance del K-pop a nivel global.