Cuba recibe petróleo ruso en medio de sanciones: así impacta la crisis energética

Un buque petrolero ruso llegó este lunes 30 de marzo de 2026 a Cuba con un cargamento de crudo que busca aliviar la grave crisis energética que enfrenta la isla, en medio de tensiones con Estados Unidos por el bloqueo al suministro de combustible.

Se trata del buque Anatoly Kolodkin, que transporta cerca de 100 mil toneladas de petróleo, equivalente a unos 700 mil barriles, y que ya se encuentra en el puerto de Matanzas para su descarga.

The New York Times is reporting that the U.S. will allow a Russian-flagged crude oil tanker, possibly the Anatoly Kolodkin, to dock and offload its approximately 730,000 barrels of crude oil amid a 'quarantine' of the island nation of Cuba. pic.twitter.com/E7RjUHiC9L — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

Estados Unidos permite llegada de buque ruso a Cuba pese a bloqueo energético

La llegada del barco ocurre tras casi tres meses sin envíos de petróleo a Cuba, lo que ha provocado apagones prolongados, fallas en servicios básicos y afectaciones a millones de personas en la isla.

Aunque Estados Unidos mantiene sanciones contra el suministro energético a Cuba, en esta ocasión optó por no impedir el arribo del buque, en lo que analistas consideran una flexibilización temporal por razones humanitarias.

Crisis en Cuba: llega petróleo ruso tras meses de escasez

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump reconoció que la isla necesita el combustible para sostener servicios esenciales, lo que abre un escenario complejo en la política exterior de Washington.

El presidente estadounidense, #DonaldTrump, afirmó que no le importa que #Cuba reciba crudo de un petrolero ruso que se encuentra por llegar a la isla.



"¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema"



El buque, Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, es un tanquero sancionado… pic.twitter.com/o7stByWhsm — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 30, 2026

Por su parte, Rusia reafirmó su respaldo a Cuba y no descartó continuar con nuevos envíos de petróleo, pese a las restricciones internacionales.

Este episodio refleja el delicado equilibrio entre sanciones, intereses geopolíticos y necesidades humanitarias en la región, en un contexto global marcado por crisis energéticas y conflictos internacionales.

La llegada del buque podría dar un respiro temporal a Cuba, pero también reaviva el debate sobre el impacto real del bloqueo y el futuro de las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y la isla.