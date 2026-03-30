Cigarra, la nueva variante de COVID: Síntomas, países con contagios y qué tan grave es

Cigarra, la nueva variante de COVID tiene una gran capacidad de mutación. / quantic69

A pesar de que la pandemia del coronavirus terminó, el COVID no ha desaparecido y una nueva variante se ha hecho presente y está en el ojo de los expertos por su gran capacidad de mutación.

La subvariante lleva por nombre BA.3.2, también conocida como “Cigarra” y deriva de la cepa omicrón, una de las que causó repuntes más altos desde que surgió la pandemia.

Lo que tiene en alerta a la comunidad científica, es que Cigarra presenta múltiples cambios genéticos con más de 70 mutaciones en su estructura, lo que podría influir en su comportamiento.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante de COVID?

Entre los síntomas que Cigarra está provocando en los casos de contagio, se ubican:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Fatiga.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Las autoridades sanitarias piden estar pendientes, ya que estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades, principalmente infecciones respiratorias.

Se cumplen 6 años de la pandemia de COVID-19: así fue el 11 de marzo de 2020 cuando la OMS dio el anuncio que cambió la historia

¿En qué países hay reportes de la variante BA.3.2?

La nueva variante de COVID ya se presenta en 20 países, incluyendo Estados Unidos, donde se han reportado casos en 25 estados y con mayor presencia en países de Latinoamérica.

Hasta el momento, México no está en la lista de naciones que presenten contagios por la variante BA.3.2.

¿Qué tan grave es Cigarra?

Los primeros datos recopilados sobre esta variante indican que no es de gravedad clínica, y que se presenta de leve a moderada en personas vacunadas contra COVID.

Sin embargo, lo que preocupa a los especialistas de la salud es su capacidad de evasión inmunitaria, lo que podría reducir la protección de vacunas o infecciones previas.