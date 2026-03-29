Maduro pide “perdón y reconciliación” en carta: esto escribió desde prisión el expresidente de Venezuela

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro reapareció este 29 de marzo de 2026 con un mensaje que ha generado reacciones dentro y fuera de Venezuela. A través de una carta difundida en redes sociales, hizo un llamado a abrir paso “al perdón, la reconciliación y la paz” en medio de la crisis política que atraviesa el país.

Carta de Maduro desde prisión: pide “perdón y paz” en medio de crisis en Venezuela

El mensaje llega semanas después de su detención en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con narcotráfico. Desde prisión, Maduro aseguró que se mantiene “firme” y en condiciones estables, acompañado por su esposa, Cilia Flores.

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En la carta, el exlíder venezolano insiste en dejar atrás la confrontación política y social. “Hoy más que nunca” —expresó— es necesario apostar por la unidad nacional, el diálogo y el respeto entre ciudadanos, en un país profundamente dividido tras años de crisis económica y tensiones políticas.

“Perdón y reconciliación”: esto dijo Maduro en carta desde prisión

El documento también incluye referencias religiosas, en el contexto del Domingo de Ramos, lo que refuerza el tono simbólico de reconciliación y esperanza. Analistas señalan que este mensaje podría buscar influir tanto en la opinión pública venezolana como en su proceso legal en Estados Unidos.

Mientras tanto, Venezuela vive una etapa de transición política tras la salida de Maduro del poder, con cambios en la estructura del gobierno y presiones internacionales para avanzar hacia un nuevo equilibrio institucional.

El llamado al “perdón” y la “paz” llega en un momento clave, pero también abre interrogantes.