Estudiante mata a su maestra en colegio de Calama, Chile, y deja cuatro heridos

Estudiante mata su maestra en colegio de Calama, Chile, y deja cuatro heridos FOTO: EFE

Ataque en pleno horario escolar sorprende a la comunidad

La tranquilidad de la mañana del 27 de marzo de 2026 se rompió en Calama, Región de Antofagasta, en Chile cuando un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta atacó con un cuchillo a varios miembros de la comunidad escolar. La docente falleció en el lugar, mientras que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres estudiantes y otra funcionaria del colegio.

Carabineros de Chile detuvieron al agresor en el sitio sin necesidad de utilizar fuerza letal, garantizando la seguridad inmediata de los demás alumnos y personal presente.

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Víctimas y atención médica

Fallecida: Inspectora de 59 años, víctima del ataque directo con arma blanca.

Heridos: Tres estudiantes menores de 15 años y una docente más, todos trasladados a centros de salud. Las autoridades informan que ninguno se encuentra en riesgo vital.

La escuela suspendió sus actividades y evacuó a todo el alumnado tras el incidente, generando un ambiente de conmoción entre padres y vecinos de Calama.

Reacción de autoridades chilenas

El ataque ha generado respuestas inmediatas de distintos niveles de gobierno:

Trinidad Steinert, ministra de Seguridad, confirmó que se presentará una querella por homicidio consumado y homicidio frustrado tras el ataque en el colegio. Además, indicó que se evaluará la instalación de detectores de metales en las escuelas como medida preventiva.

Por su parte, Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta, calificó los hechos como sin precedentes en la ciudad, destacando el profundo impacto emocional en la comunidad escolar y local. Contexto y seguimiento del caso.

Hasta ahora, no se han revelado motivos oficiales detrás del ataque. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias y determinar la responsabilidad legal del estudiante, que cursa Cuarto Año Medio.

Aunque la violencia escolar con armas blancas es poco común en Chile, este caso revive el debate sobre seguridad en colegios y medidas preventivas para proteger a estudiantes y personal educativo.

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Medidas y prevención: un llamado a la acción

El episodio ha encendido la alarma sobre la seguridad en instituciones educativas. Expertos en prevención escolar recomiendan:

Implementación de protocolos de seguridad claros y rápidos en caso de incidentes.

Instalación de equipos de detección de armas y control de acceso.

Capacitación de docentes y personal en primeros auxilios y manejo de crisis.

La comunidad de Calama sigue conmocionada, y se espera que en los próximos días se den a conocer los detalles legales y psicológicos del caso.