Historia viral de perros que vuelven a casa conmueve, pero es FALSA
Un video que conmovió a millones en redes sociales terminó siendo una historia falsa. Se trata del caso de un grupo de perros que supuestamente escaparon de traficantes en China y recorrieron kilómetros para regresar a casa, un relato que rápidamente se volvió viral, pero no era cierto.
El clip mostraba a varios perros caminando juntos por una carretera, lo que llevó a usuarios a construir una narrativa emotiva: que habían sido robados, que escaparon de un camión e incluso que sobrevivieron a condiciones extremas para reencontrarse con sus dueños.
La verdad detrás del video viral
De acuerdo con verificaciones posteriores y reportes de medios internacionales, la historia fue exagerada y sacada de contexto.
En realidad, los perros no habían sido rescatados ni escaparon de traficantes. Simplemente pertenecían a una zona cercana y caminaban juntos de manera habitual, algo común en áreas rurales.
Además, otros elementos que hicieron más dramática la historia, como un supuesto perro herido protegido por el grupo, tampoco eran ciertos.
El caso es un ejemplo claro de cómo las redes sociales pueden transformar un video real en una narrativa completamente distinta.
Cómo se viralizan las noticias falsas
Expertos en comunicación advierten que este tipo de contenidos se difunden rápidamente porque apelan a las emociones. Historias conmovedoras, especialmente con animales, tienen mayor probabilidad de compartirse sin verificación.
Este fenómeno forma parte de lo que se conoce como “noticias falsas” o desinformación, contenido que se presenta como real pero que en realidad es engañoso o sacado de contexto.