Explota gasera en Chalco, Estado de México: reportan al menos un lesionado hoy 25 marzo | VIDEO
De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales y de PC, el incidente ocurrió mientras una unidad de gas era abastecida
La madrugada de este miércoles 25 de marzo de 2026 se registró una explosión en una gasera ubicada en el municipio de Chalco, en el Estado de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.
De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales y de Protección Civil, el incidente ocurrió mientras una unidad de gas era abastecida, lo que derivó en un flamazo que rápidamente se convirtió en incendio. Elementos de bomberos y seguridad acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas alcanzaran depósitos cercanos.
Chalco, Edomex: explosión en gasera provoca incendio y deja un herido
Autoridades del Estado de México informaron que, tras el siniestro, al menos una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos en el sitio. Aunque no se reportan víctimas mortales, algunos trabajadores presentaron afectaciones por inhalación de humo.
Los equipos de emergencia lograron contener el fuego después de varios minutos de labores, evitando un escenario de mayor riesgo para las viviendas cercanas. La zona fue acordonada como medida preventiva, mientras peritos iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Fuerte explosión en gasera de Chalco moviliza emergencias este 25 de marzo
Las autoridades estatales indicaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen de la explosión. De manera preliminar, no se descarta una posible fuga de gas o una falla durante el proceso de carga.
El incidente generó alarma entre vecinos de Chalco, quienes reportaron un fuerte estruendo durante la madrugada. Protección Civil mantiene vigilancia en la zona y exhortó a la población a evitar acercarse al área afectada.