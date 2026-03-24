Inflación en México sube a 4.63% en la primera quincena de marzo

La inflación en México mostró un repunte durante la primera quincena de marzo de 2026, al ubicarse en una tasa anual de 4.63 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor

El organismo informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.62 por ciento respecto a la quincena previa, una variación mayor a la observada en el mismo periodo del año pasado, lo que refleja una aceleración en el ritmo de los precios.

En la primera quincena de marzo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.446 y representó un aumento de 0.62% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 4.63%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/M1FD2cXDWX — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 24, 2026

El componente subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y es clave para medir la tendencia inflacionaria, avanzó 0.22 por ciento quincenal. Dentro de este rubro, las mercancías y los servicios reportaron incrementos moderados.

En contraste, el índice no subyacente —que incluye productos agropecuarios y energéticos— registró un alza más pronunciada de 1.96 por ciento. Destacó el incremento en frutas y verduras, con un aumento superior al 8 por ciento, lo que incidió directamente en el nivel general de inflación.

TE PUEDE INTERESAR: Estos 10 productos impulsaron la inflación en México durante febrero de 2026

Productos con mayor impacto en los precios

Entre los productos que más presionaron al alza se encuentran el jitomate, el pollo y el transporte aéreo. Por el contrario, algunos servicios de telecomunicaciones y productos como el huevo mostraron reducciones en sus precios.

En cuanto a la canasta de consumo mínimo, ésta también reflejó un encarecimiento, con un crecimiento anual de 4.61 por ciento, lo que impacta de manera directa a los hogares con menores ingresos.

Este comportamiento marca una tendencia al alza respecto al cierre de 2025, cuando la inflación se ubicó por debajo del 4 por ciento, lo que sugiere nuevos retos para la estabilidad de precios en el país.

ahz.