Top Ten La Corneta: “Me siento muy maduro, pero...” | Las mejores ocurrencias de Videgaray y El Estaca

¡Paren todo, pecadores! Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, “El Estaca”, volvieron a hacer de las suyas en La Corneta con un recuento que nos pega justo en la crisis de la mediana edad (o en la falta de ella). Bajo la premisa “Me siento muy maduro, pero...”, el programa líder de la radio nos recordó que la madurez es un mito y que todos llevamos a un niño —bastante disfuncional— dentro.

Si tú también crees que ya eres un adulto responsable porque pagas impuestos, pero sigues aplicando la de “botellita de Jerez”, prepárate para sentirte identificado.

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El Top Ten: Me siento muy maduro, pero…

Aquí te dejamos las joyas de esta edición que demuestran que los años pasan, pero el sentido del humor (y las mañas) se quedan:

Top 10. El juego prohibido: Mi tío y yo seguimos jugando al proctólogo... (sin comentarios).

Top 9. El ligue “sospechoso”: En el antro quiero ligar poniéndoles algo en la bebida... —¿Y qué les pones? —¡La veeeeeee...!

Top 8. Adrenalina pura: Toco el timbre, corro hasta la esquina y me quedo a ver si abren.

Top 7. Todavía guardo con cariño mi colección de Playboy de los 90.

Top 6. Tomo con medida..

Top 5. Cuando camino por la calle, sigo evitando pisar las líneas del suelo.

Top 4. Y entonces le dije: “Tú eres la única”... ¡Jajajajajaja!

Conoce el resto del Top Ten “Me siento muy maduro, pero...” AQUÍ.

No te pierdas La Corneta de lunes a viernes para más momentos de sabiduría (o todo lo contrario) con el dúo más dinámico de la radio.