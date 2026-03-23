Muere Jorge Kahwagi Gastine a los 85 años, fue empresario y fundador del periódico La Crónica

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine? Muere fundador de La Crónica. (La Crónica de Hoy)

El empresario mexicano Jorge Kahwagi Gastine falleció a los 85 años, de acuerdo con reportes difundidos este 23 de marzo de 2026, lo que generó reacciones en el ámbito político, empresarial y mediático del país.

Kahwagi Gastine fue ampliamente reconocido por su papel como fundador y presidente del Grupo Editorial La Crónica, uno de los periódicos de mayor presencia en México. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como una figura clave dentro de la industria de medios impresos.

¿Quién fue Jorge Kahwagi Gastine?

Además de su trabajo en el sector editorial, Kahwagi Gastine desarrolló una carrera como empresario en distintos rubros, incluyendo bienes raíces, industria gráfica y proyectos deportivos. También ocupó cargos relevantes en organizaciones empresariales y fue parte de consejos educativos y académicos en el país.

Su influencia trascendió el ámbito mediático, posicionándolo como un personaje con peso en la vida pública nacional durante varias décadas.

Fue padre de Jorge Kahwagi Macari, empresario, político y exboxeador mexicano, quien también tuvo una carrera mediática y política en el país.