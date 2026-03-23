Exhibe gobierno a la familia de Calzada Rovirosa por comercializar agua de riego

Ex gobernador de Querétaro fue expuesto en la mañanera por el uso indebido del agua, tema que hoy se puede frenar con la Ley de Aguas.

Con la Ley Aguas México, se sigue trabajando por erradicar la corrupción y dar acceso al recurso a todos los mexicanos sobre todo en estados con carencia de él fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar a la familia Calzada en el estado de Querétaro.

Señalamientos por uso de concesiones

Durante la mañanera en Palacio Nacional, en clara referencia a José Eduardo Calzada Rovirosa y su padre, el exgobernador Antonio Calzada Urquiza, la Primera Mandataria explicó que, a través de una concesión de agua destinada a la producción de alimentos, dicha familia utilizaba el recurso para abastecer un campo de polo residencia e incluso para comercializar el agua a través de pipas.

“Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo. Mientras la gente de un lado no tiene agua o para vender agua en pipa, o sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo”.

De esta manera Sheinbaum Pardo hizo referencia a Mario Calzada Mercado, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se detalló que la familia Calzada concentraba 628,000 m³ de agua en cinco títulos de concesión en Querétaro, bajo el uso agrícola, por lo que no pagaban ningún derecho a la CONAGUA. La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que lo que se recupera de las concesiones se brinda al pueblo.

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Cambios en la política hídrica

“Antes el agua se pagaba a un grupo de agricultores que recibían cien millones de pesos al año, porque ellos tenían la concesión de agua para riego y cono no la usaban, la vendían a los municipios de Baja California, ahora ellos ya no tienen la concesión, se les da la asignación directamente a los municipios, lo que los municipios vayan a pagar por derechos de agua a la Conagua se regresa en obra pública, es decir antes se le quedaba en el bolsillo a diez personas, ahora se regresa a la gente”.

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Cuestionado a voz alzada, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reconoció que se trata de la familia del exgobernador Calzada Rovirosa y detalló que además de la cancelación del retiro puede darse una multa de 3.5 millones de pesos. Señaló que la actual Ley de Aguas en México, presentan una serie de cambios significativos que buscan desterrar la corrupción del sistema neoliberal y priorizar el acceso al agua como un derecho humano.

La Ley Aguas México forma parte de las acciones para regular el uso del recurso y garantizar su distribución.

ahz.