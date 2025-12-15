;

Sin agua en CDMX: 10 alcaldías serán afectadas el 25 y 31 de diciembre

Consulta la lista oficial de colonias en CDMX que no tendrán agua en Navidad y Año Nuevo y toma precauciones.

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y tapados. Canva

Francisco Miranda

Si vives en la Ciudad de México, toma precauciones. Habrá cortes de agua en 10 alcaldías los días 25 y 31 de diciembre, justo en Navidad y Año Nuevo. Autoridades capitalinas ya publicaron las zonas afectadas y recomendaciones clave.

¿Por qué habrá cortes de agua en CDMX en Navidad y Año Nuevo?

El Gobierno de la CDMX informó que la suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y operación del sistema hidráulico, necesarios para garantizar el suministro en los primeros meses del próximo año y evitar fallas mayores.

Los cortes serán programados, pero el restablecimiento será gradual, por lo que algunas colonias podrían registrar baja presión incluso horas después.

Alcaldías sin agua el 25 y 31 de diciembre

De acuerdo con información oficial, las afectaciones se concentran en al menos 10 alcaldías de la capital:

  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza

Recomendaciones clave ante el corte de agua

  • Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y tapados
  • Prioriza consumo humano y preparación de alimentos
  • Evita lavar autos o banquetas
  • Revisa tinacos y cisternas para prevenir fugas

