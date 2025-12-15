Sin agua en CDMX: 10 alcaldías serán afectadas el 25 y 31 de diciembre
Consulta la lista oficial de colonias en CDMX que no tendrán agua en Navidad y Año Nuevo y toma precauciones.
Si vives en la Ciudad de México, toma precauciones. Habrá cortes de agua en 10 alcaldías los días 25 y 31 de diciembre, justo en Navidad y Año Nuevo. Autoridades capitalinas ya publicaron las zonas afectadas y recomendaciones clave.
¿Por qué habrá cortes de agua en CDMX en Navidad y Año Nuevo?
El Gobierno de la CDMX informó que la suspensión del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y operación del sistema hidráulico, necesarios para garantizar el suministro en los primeros meses del próximo año y evitar fallas mayores.
Los cortes serán programados, pero el restablecimiento será gradual, por lo que algunas colonias podrían registrar baja presión incluso horas después.
Alcaldías sin agua el 25 y 31 de diciembre
De acuerdo con información oficial, las afectaciones se concentran en al menos 10 alcaldías de la capital:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
Recomendaciones clave ante el corte de agua
- Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y tapados
- Prioriza consumo humano y preparación de alimentos
- Evita lavar autos o banquetas
- Revisa tinacos y cisternas para prevenir fugas