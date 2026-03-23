Colosio, el PRI recuerda a su ex candidato a 32 años de su asesinato

Con una guardia en su honor, la dirigencia nacional de PRI recordó la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 32 años de su asesinato.

El líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno encabezó una ceremonia en su memoria ante el busto del aspirante presidencial sonorense, ubicada en la colonia Polanco en la Ciudad de México, al que acudieron algunas personas y no se invitó a la prensa.

En redes sociales, el dirigente del PRI, redactó un par de mensajes en los que ensalza el legado político de Luis Donaldo Colosio.

“Hoy, en el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio, en el PRI lo recordamos con orgullo y con responsabilidad. Su legado nos compromete a ser una oposición firme, con carácter, que da la cara y que no se dobla. Los priistas sabemos lo que significa construir instituciones y darle rumbo al país.

¡Su legado vive en las causas del PRI y en la defensa de México!”

En el @PRI_Nacional rendimos guardia de honor en memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta.



Recordarlo es asumir el compromiso de luchar por el México que él soñó. Un país con justicia, con oportunidades y con un gobierno que escuche y responda a su gente.



Colosio habló de un… pic.twitter.com/ZgPhGZTctE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) March 23, 2026

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Mensajes sobre su legado político

El líder nacional del PRI resaltó la valiente trayectoria y pensamiento justiciero de su candidato presidencial arteramente asesinado.

“Luis Donaldo Colosio fue un priista que entendió el tamaño del momento que vivía México.

Fue valiente para hablar de justicia, para reconocer lo que dolía y para comprometerse a cambiarlo. Creía en un PRI cercano a la gente, que escuchara y que asumiera su responsabilidad histórica.

Hoy su ejemplo nos exige carácter, congruencia y valor para defender a México”.

El aniversario de Colosio mantiene vigente la memoria del ex candidato presidencial y su impacto en la historia política del país.