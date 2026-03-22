Morrissey cancela concierto en Valencia: revela que no lo dejaron dormir

El cantante británico Morrissey canceló su concierto en Valencia, España, y la razón ha sorprendido a sus fans: el ruido provocado por las tradicionales Fallas no le permitió dormir antes del show.

De acuerdo con el equipo del artista, la presentación fue suspendida debido a problemas de salud relacionados con la falta de sueño. Morrissey habría pasado la noche sin poder descansar por el intenso ambiente festivo que se vive en la ciudad durante estas fechas.

The Fallas festival in Valencia has already begun, and we have had our first casualty. Morrissey has cancelled his show because he couldn't sleep.



Fallas is noise 🙉 , fireworks🎆... and there is a light that never goes out! 😎



Enjoy today’s mascletá! pic.twitter.com/uWklV2NDMp — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) March 12, 2026

Las Fallas, el contexto detrás de la cancelación de Morrissey

Las Fallas de Valencia son una de las celebraciones más importantes de España, reconocidas por sus espectáculos de pirotecnia, música y eventos que se extienden durante todo el día y la noche.

Durante varios días, la ciudad registra detonaciones constantes de fuegos artificiales, especialmente con eventos como la “mascletà”, lo que genera niveles de ruido muy elevados en distintas zonas.

Este ambiente festivo habría afectado directamente el descanso del cantante, quien no logró recuperarse físicamente para subir al escenario.

¿Qué pasó con el concierto de Morrissey?

El concierto de Morrissey estaba programado como parte de su gira por Europa en 2026. Sin embargo, horas antes del evento se informó oficialmente la cancelación, lo que generó molestia entre algunos asistentes que ya tenían boletos.

Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva fecha para la presentación en Valencia, aunque se espera que los organizadores anuncien detalles sobre posibles reembolsos o reprogramaciones.

La decisión ha provocado opiniones divididas. Mientras algunos fans comprenden la situación del artista, otros critican que no se haya previsto el impacto de un festival tan importante como Las Fallas.

En redes sociales, el tema se volvió tendencia, con comentarios que van desde el apoyo hasta la ironía por la causa de la cancelación.