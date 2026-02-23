Tecate Emblema 2026: Jonas Brothers, Louis Tomlinson y Gloria Trevi encabezan el cartel

Los días 16 y 17 de mayo se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México el Tecate Emblema 2026 con la presencia de Louis Tomlinson, Gloria Trevi y los Jonas Brothers.

¡Regresa el festival más pop de la primavera! Los días 16 y 17 de mayo se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez una nueva edición del Festival Tecate Emblema. En ediciones anteriores, contaron con nombres internacionales que fueron desde Alanis Morissette y Will Smith, Sam Smith o Robbie Williams, hasta Backstreet Boys y Gwen Stefani; pero para este año, los nombres más llamativos destacan a Louis Tomlinson, Gloria Trevi y los Jonas Brothers.

Además de estas súper luminarias de los escenarios internacionales, también estarán otros nombres que harán de la celebración 2026 de este evento una llena de energía para “sacar los prohibidos” con artistas como Cazzu, Kenia OS y Lola índigo. Otros talentos internacionales espectaculares que destacan en el cartel de este año son Lost Frequencies, la sueca Zara Larsson y el imán de éxitos pop memorables, Mika; sin embargo, de antemano les advertimos que lleven los zapatos más cómodos que tengan o que preparen los outfits más apropiados para caminar y bailar mucho, porque hay aún más nombres que valdrá la pena ver en el escenario.

De entrada, si son parte de la comunidad LGBTQ+ les mencionamos algunos de los más importantes actos para que disfruten de la libertad de una atmósfera que “abrazará” con inmensa apertura el que sean ustedes mismes: Christian Chávez hará una presentación solista que, seguramente, tendrá algo del repertorio que hizo famoso con RBD. Uno de los personajes más entrañables desde los años 90, el ícono de la diversidad y host de uno de los shows más populares en el tema como lo es “Drag Race”, RuPaul traerá su magia al público mexicano en este Tecate Emblema ’26; pero si es que estas figuras les parecen poco, las pistas de baile se van a iluminar con la presencia de una mujer que ha cambiado el concepto de ser magnate y nepo-celebridad al de una empresaria brillante, una figura de glamour internacional y una líder activista contra la violencia digital y la protección infantil, pues Paris Hilton hará una presentación estelar con un DJ set para “cegar a las estrellas”.

Para que no les coman las ansias por asistir a tan increíble festival, pueden poner en los recordatorios de su teléfono la Preventa Banamex, la cual se realizará el próximo 25 de febrero a las 2 PM. Si ustedes no cuentan con tarjetas de este banco, no se preocupen tampoco, pues al día siguiente estarán disponibles las entradas para el público en general. Además, si las entradas salen de su presupuesto, pueden poner el famoso plan a “3 meses sin intereses” para que les sea más ligero el impacto monetario y que valga aún más la pena asistir al festival.

¡No se pierdan este megaconcierto y vayan practicando sus mejores pasos porque el cardio se pondrá bueno para ese fin de semana!

TE PUEDE INTERESAR: De Madreperla a Lenny Kravitz: El despliegue de artistas para el Vive Latino 2026

Los nombres más llamativos este 2026 en el Tecate Emblema son Louis Tomlinson, Gloria Trevi y los Jonas Brothers. Ampliar

EHL