Avión de la Fuerza Aérea colombiana se estrelló con más de 100 personas a bordo

Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia informó que un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea (FAC) que transportaba a decenas soldados se estrelló este lunes pocos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

¿Qué se sabe del accidente del avión militar?

De acuerdo con los primeros reportes, de las 125 personas que viajaban, se logró el rescate de al menos 57, aunque todavía se desconoce el número de víctimas o la causa del suceso.

El Ministro de Defensa agregó que unidades militares ya se encuentran en el lugar del accidente y que se han activado los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.

Por su parte, Gustavo Petro, presidente de Colombia lamentó lo sucedido y publicó en sus redes sociales la necesidad de renovar las fuerzas militares colombianas y destacó los esfuerzos que ha realizado desde su Administración para lograrlo.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

¿Qué características tiene el Hércules C-130?

Los aviones Hércules C-130 de Fuerzas Armadas son uno de los modelos más usados por fuerzas aéreas para el transporte de soldados y material militar, y tiene capacidad para unos 100 pasajeros con sus armas y munición.

Colombia adquirió sus primeros modelos Hércules C-130 en la década de 1960, diez años después del lanzamiento de estos artefactos.