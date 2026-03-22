Irán ataca a Israel: ¿Dónde queda la instalación nuclear israelí que casi destruye un misil iraní?

El conflicto en Medio Oriente dio un nuevo giro este 21 de marzo de 2026, luego de que Irán lanzara misiles hacia territorio israelí. Uno de ellos encendió las alertas internacionales al impactar en una zona cercana a una de las instalaciones más sensibles de Israel: el complejo nuclear de Dimona.

Aunque el misil no habría destruido directamente la instalación, la cercanía del impacto reavivó la preocupación global por el riesgo de una escalada mayor.

JUST IN: 🇮🇷🇮🇱 Iranian ballistic missile strikes Dimona, Israel. pic.twitter.com/wZyzS2GGgO — BRICS News (@BRICSinfo) March 21, 2026

¿Dónde está la instalación nuclear de Israel?

El centro nuclear se encuentra en el desierto del Néguev, al sur de Israel, muy cerca de la ciudad de Dimona. Se trata del Centro de Investigación Nuclear del Néguev (Negev Nuclear Research Center), una instalación altamente protegida y considerada uno de los puntos estratégicos más importantes del país.

Este complejo ha sido durante décadas un tema sensible. Israel no confirma oficialmente su programa nuclear, pero diversas fuentes internacionales señalan que en este sitio se habrían desarrollado capacidades nucleares desde los años 60.

🇮🇱🇮🇷 | Un vídeo grabado desde el interior de una vivienda en Dimona, al sur de Israel, muestra el momento en que un misil balístico iraní de alcance medio impactó contra una zona residencial cercana de la ciudad, dejando al menos 54 heridos. pic.twitter.com/tFfyS4RVYO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 21, 2026

¿Por qué es tan importante Dimona?

Dimona no es cualquier instalación. Es clave por tres razones:

Seguridad nacional: Se considera parte del sistema de disuasión estratégica de Israel.

Capacidad nuclear: Analistas creen que ahí se procesa material nuclear sensible.

Ubicación estratégica: Está en una zona desértica aislada, lo que facilita su protección militar.

Por eso, cualquier ataque cercano genera preocupación internacional inmediata.

El ataque iraní y el riesgo de escalada

El misil lanzado por Irán formó parte de una serie de ataques en respuesta a acciones previas en la región. Aunque las defensas aéreas israelíes lograron interceptar la mayoría, uno de los proyectiles cayó relativamente cerca de la zona de Dimona.

Esto no solo representa un riesgo físico, sino también simbólico: atacar cerca de un sitio nuclear envía un mensaje directo sobre la capacidad de alcanzar objetivos estratégicos.

Un impacto directo en una instalación nuclear podría tener consecuencias catastróficas, no solo para Israel, sino para toda la región.

Por ahora, el daño ha sido limitado, pero el mensaje es claro: los objetivos ya no son solo militares, sino también estratégicos.