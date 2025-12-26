¡Es OFICIAL! Los Tigres del Norte aparecerán en un capítulo de Los Simpson

Los Simpson y Los Tigres del Norte era el crossover que no sabíamos que necesitábamos y se espera que para el domingo 28 de diciembre de 2025, se estrene un capítulo especial en donde aparecerá la legendaria banda norteña mexicana. ¡Si! Así como lo lees y no es una broma del Día de los Inocentes.

Se rumora que no serán los únicos mexicanos en aparecer en dicho capítulo, sino que también habrá otra sorpresita que le gustará bastante a los amantes del séptimo arte. Te dejamos todos los detalles de esta nueva buena.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Inventos de Los Simpson que se han vuelto realidad

¿Es real que los Tigres del Norte aparecerán en Los Simpson?

Cruzar la frontera del éxito no es algo nuevo para los ‘Jefes de jefes’. Todo indica que los Tigres del Norte llegarán al capítulo 13 de la temporada 37 de Los Simpson llamado “The Fall Guy-Yi-Yi”.

Hasta el momento se sabe que, incluso la banda estrenará una canción llamada ‘El Corrido de Pedro y Homero’, y claramente esto emociona tanto a los fans de los mismísimos músicos como a los fans de la serie más irreverente de Estados Unidos. Esto solo reafirma que la cultura latina ha llegado a esta caricatura para seguir protestando contra todas las acciones injustas que ha puesto en marcha Donald Trump.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se estrenará el capítulo de los Tigres del Norte en Los Simpson?

De acuerdo con diversos medios, el estreno de este capítulo tan ansiado será el domingo 28 de diciembre de 2025 por la plataforma de streaming Fox, pues en Disney+ México aún no se encuentra disponible la temporada 37 de Los Simpson.

Asimismo, se dice que aparecerán otros mexicanos famosos, pero si quieres saber más sobre ellos, te dejamos otra notita para saber quiénes son las demás sorpresas para los nuevos capítulos de Los Simpson.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cuando Springfield se oscureció: Las muertes de Los Simpson que dejaron huella en los fans