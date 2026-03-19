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Frases de fútbol que puedes decir en la intimidad: El Top Ten de La Corneta

¿Falta o jugada limpia? Descubre las expresiones futboleras que adquieren un significado completamente distinto cuando se apagan las luces.

La Corneta

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Redacción W Radio

Echar la reta y compartir momentos bajo las sábanas tienen más en común de lo que crees: ambos requieren técnica, aguante y, sobre todo, mucha comunicación. En el Top Ten de La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal nos pusimos creativos para demostrar que el lenguaje de la cancha es perfectamente aplicable a los encuentros cercanos.

Desde reclamos por la defensa hasta estrategias para mejorar el desempeño, estas frases demuestran que, ya sea con el balón o en la cama, lo importante es no quedarse fuera de lugar.

El Top Ten: Frases que aplican en la cancha y en la alcoba

Top 10. “Uy no, tu coladera está más grande”

Top 9. “Se la dedico a tu hermana”.

Top 8. “Ábrete, wey”.

Top 7. “Fírmala, fírmala”.

Top 6. “Tu papá sí la paraba”.

Top 5. “¿Dónde la quieres?”.

Top 4. “Hay que cambiar de posición”.

Top 3. “Estuve a nada de meterla”.

Conoce el resto del Top Ten de Frases que puedes decir echando La Reta y en el sexo… AQUÍ.

No te pierdas La Corneta con Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hrs.

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