Rinden homenaje a Elena Garro en París, biblioteca lleva su nombre

Este jueves por la noche, la escritora mexicana Elena Garro volvió a París para permanecer eternamente en esta ciudad que le dio asilo, libertad y el material para escribir sus obras.

Ya que, pese a que dio su último suspiro en 1998, anoche su espíritu revivió mediante anécdotas de su vida personal y de su creación literaria, relatos de su activismo, así como con la lectura de algunos de sus poemas y el análisis de su obra en un encuentro que concluyó con la develación de una placa que da su nombre a la biblioteca de la residencia de la Embajada de México en Francia.

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La mesa redonda titulada “Elena Garro, ida y vuelta a París”, fue guiada por su biógrafa, Patricia Rosas Lopátegui, “para reconocer las aportaciones literarias de Elena Garro, una de las escritoras más importantes del siglo XX, no solo de la literatura mexicana, sino de las letras universales. Elena Garro sobresalió como novelista, cuentista, dramaturga, periodista, activista política y social, así como guionista de cine, memorialista y poeta. Su convivencia con los campesinos y su amplia cultura occidental, propiciaron que Elena Garro viviera siempre entre dos mundos”.

Patricia Rosas Lopátegui afirmó que Francia ocupó un lugar relevante el periplo existencial de Elena Garro, pues si bien al inicio vino acompañando a su esposo, Octavio Paz, en su misión diplomática, ya ella había tenido contacto con la Ciudad Luz a través de las letras, de la mano de Alexandre Dumas, aunque posteriormente leyó a Balzac y Baudelaire.

En la mesa redonda también se habló de cómo Elena Garro, a sus 24 años, se infiltró como una presa común en el reformatorio femenino de Coyoacán, para denunciar las condiciones en las cuales vivían mujeres desde los “cinco hasta los 21 años de edad”, en su reportaje “Mujeres Perdidas”.

También se contó la opresión que vivió tanto de la parte de su esposo, Octavio Paz -quien le pidió no sólo no publicar sus escritos, sino quemarlos- como del gobierno, en particular bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, por darle voz al Movimiento Estudiantil del 68.

“Ella consideró que París había sido su santuario, en donde pudo refugiarse y aislarse del desgarramiento que le provocó ese descrédito, esa leyenda negra que creó el gobierno en su contra a raíz de la masacre de Tlatelolco, de una manera muy injusta”. — Patricias Rosas Lopátegui, biógrafa de Elena Garro y profesora de la Universidad de Nuevo México

En el evento, realizado a instancias de la embajadora Blanca Jiménez Cisneros, participaron también el escritor y ensayista Eduardo Ramos-Izquierdo, profesor universitario emérito en la Sorbona de París; Rocío Luque, profesora de la Universidad de Trieste y traductora al italiano de la obra de Elena Garrro, Alejandra Díaz, experta en estudios feministas y literatura mexicana del siglo XX, así como Pamela García Maldonado, gestora cultural que busca fortalecer los vínculos entre México y España.

El público parisino, visitante o residente, podrá visitar gratuitamente, bajo previa inscripción, la Biblioteca Elena Garro que ahora cuenta con una gran colección de sus obras y manuscritos, gracias a este evento realizado en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticos México-Francia.

Rinden homenaje a Elena Garro en París Ampliar

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