Escritoras convocan a mitin poético en FCE tras dichos de Paco Taibo II

Escritoras, poetas y artistas alzan la voz contra las declaraciones machistas e ignorantes de Paco Ignacio Taibo II

“No merece la pena enviar un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo a una sala comunitaria”, fueron las palabras dichas por el escritor Paco Taibo II durante una conferencia en Palacio Nacional, con las que quiso “justificar el tema de la cuota de género con un tema de calidad”, señaló la escritora Brenda Lozano, quien calificó el hecho como “bastante ofensivo”. Por tal motivo, este martes la sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) al sur de la Ciudad de México será escenario de un mitin poético FCE.

Escritoras, poetas y artistas alzan la voz contra las declaraciones machistas e ignorantes de Paco Ignacio Taibo II. #AlAire 🎙️ La escritora @heraclesmigato, para hablarnos de la protesta poética #PoemasHorriblesParaTaiboII.



¿Por qué protestan las escritoras en el Fondo de Cultura Económica?

En el espacio de “Así las Cosas”, la escritora lamentó también el mensaje posterior del escritor, con el que dijo “busca corregir las desigualdades históricas” y la falta de inclusión para escritoras como Rosario Castellanos, Elena Garro o Josefina Vicens, entre muchas otras que bien podrían ser parte de esa estrategia de fomento a la lectura que solo consideró a 7 mujeres en 30 títulos, y de las cuales solo dos están vivas.

¿Qué demandan las autoras en el mitin poético?

Brenda Lozano expresó que espera que la justificación de la presidenta Sheinbaum de hacer una serie de libros con mujeres escritoras se haga realidad, ya que la exposición de 2.5 millones de libros y su alcance a 14 países debe tener un enfoque de género.

A través de redes sociales, un grupo de escritoras convocó a la lectura de poemas en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica, a manera de protesta.

Las convocatorias se agrupan bajo los hashtags #PoemasHorriblesParaTaiboII y #TraeTuPoemaDoblado.

