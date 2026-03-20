Equinoccio de primavera 2026 en México: qué es, a qué hora ocurre y por qué miles van a las pirámides FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El equinoccio de primavera 2026 ya tiene fecha y hora en México, y como cada año, el fenómeno no solo marca el inicio de la estación más esperada, también desata una movilización masiva en zonas arqueológicas del país.

Miles de personas se preparan para acudir a sitios históricos, vestirse de blanco y participar en rituales que, aunque populares, no siempre tienen origen prehispánico.

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¿Qué es el equinoccio de primavera y por qué ocurre?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que sucede cuando el Sol se alinea directamente sobre el ecuador de la Tierra, provocando que el día y la noche tengan casi la misma duración.

Este evento marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y da paso a días más largos, mayor radiación solar y cambios en el clima.

A qué hora es el equinoccio de primavera 2026 en México

Equinoccio de primavera 2026 en México: qué es, a qué hora ocurre y por qué miles van a las pirámides / L. Toshio Kishiyama Ampliar

En 2026, el equinoccio de primavera ocurre el 20 de marzo por la mañana, tiempo del centro de México.

Aunque puede variar entre el 19 y el 21 de marzo dependiendo del año, su impacto es el mismo: el cambio oficial de estación.

Por qué miles de personas van a las pirámides

En México, el equinoccio se ha convertido en un fenómeno cultural. Cada año, miles de visitantes acuden a zonas arqueológicas como:

Chichén Itzá

Teotihuacán

Monte Albán

Palenque

El objetivo va desde la curiosidad hasta la creencia de “recibir energía” con la llegada de la primavera.

El fenómeno de la serpiente en Kukulcán

Uno de los principales atractivos ocurre en Chichén Itzá, donde la pirámide de El Castillo proyecta una sombra que simula el descenso de una serpiente.

Este efecto, resultado de la precisión arquitectónica maya, se ha convertido en uno de los espectáculos más observados durante el equinoccio.

Equinoccio de primavera 2026 en México: qué es, a qué hora ocurre y por qué miles van a las pirámides / PEDRE Ampliar

Vestirse de blanco y levantar los brazos: qué tan real es el ritual

Durante el equinoccio es común ver a personas vestidas de blanco, con los brazos extendidos hacia el Sol.

Sin embargo, especialistas han señalado que estas prácticas no provienen directamente de tradiciones prehispánicas, sino que son reinterpretaciones modernas que mezclan turismo, espiritualidad y cultura popular.

Qué cambia en la Tierra durante el equinoccio

El equinoccio no solo es simbólico. También tiene efectos reales:

El día y la noche duran casi lo mismo en todo el planeta

El Sol sale exactamente por el este y se oculta por el oeste

Comienza un periodo con mayor duración de luz solar

Estos cambios impactan directamente en los ecosistemas, la agricultura y los ciclos naturales.

Lo que debes saber del equinoccio de primavera 2026

El equinoccio de primavera no es solo un evento astronómico. En México, es una fecha que combina ciencia, tradición y turismo, con miles de personas buscando vivir una experiencia única en sitios históricos.