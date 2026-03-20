Brote de meningitis en estudiantes de Reino Unido: ¿Qué se sabe, dónde ocurrió y por qué preocupa?

Brote de meningitis en Inglaterra, por qué preocupa / Gareth Fuller - PA Images

Un brote de meningitis entre estudiantes en Reino Unido ha encendido las alertas sanitarias luego de confirmarse varios casos graves en pocos días, incluidos fallecimientos.

La situación ha generado preocupación no solo por la rapidez del contagio, sino porque afecta principalmente a jóvenes en un entorno universitario, donde el contacto cercano es constante. Te contamos qué pasará con esta enfermedad.

¿Dónde ocurrió y cómo empezó?

El brote de meningitis se detectó en la ciudad de Canterbury, en Inglaterra, con un foco principal en la Universidad de Kent. De acuerdo con autoridades sanitarias, los primeros casos comenzaron a identificarse a mediados de marzo de 2026 y rápidamente se relacionaron entre sí.

La investigación apunta a que varios de los contagios podrían estar vinculados a eventos sociales donde hubo contacto cercano entre estudiantes, lo que facilitó la transmisión.

Lo que más ha llamado la atención es la velocidad con la que evolucionó la situación. En muy poco tiempo se confirmaron múltiples casos, hospitalizaciones y al menos dos muertes, lo que llevó a las autoridades a activar protocolos de emergencia.

Especialistas han señalado que se trata de un comportamiento inusual en este tipo de entornos, lo que obligó a intervenir de manera inmediata para evitar una mayor propagación.

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¿Qué tipo de meningitis es y cómo se transmite?

El brote de meningitis está relacionado con una bacteria conocida como Neisseria meningitidis, en su variante del serogrupo B, una de las más agresivas.

Esta bacteria se transmite a través de la saliva o el contacto cercano, por lo que actividades cotidianas como convivir en espacios cerrados, compartir bebidas o asistir a reuniones sociales pueden facilitar el contagio.

Lo más delicado es que la enfermedad puede avanzar muy rápido y, en algunos casos, volverse grave en cuestión de horas.

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

Ante el brote, las autoridades sanitarias del Reino Unido implementaron medidas urgentes para contener la situación.

Se distribuyeron tratamientos preventivos a personas que tuvieron contacto cercano con los casos confirmados y se reforzaron campañas de vacunación dentro de la comunidad estudiantil. Además, se suspendieron algunas actividades presenciales mientras se monitorea la evolución del brote.

Las imágenes de estudiantes formados para recibir atención médica reflejan la magnitud de la preocupación.

Hasta el momento no hay alerta sanitaria al viajar a Reino Unido, sin embargo, si piensas ir por esos lugares, lo recomendable es que revises si tu esquema de vacunación está completo.