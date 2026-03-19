Moneda conmemorativa de Trump: Aprueban pieza de oro de 24 quilates con polémico rostro del presidente

Estados Unidos avanza en la creación de una moneda conmemorativa que ha generado debate global. Este 19 de marzo de 2026, un comité federal aprobó el diseño de una pieza de oro de 24 quilates con el rostro del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

🚨 BREAKING:



Commerative 250th Anniversary Gold Donald Trump Coins Approved To Be Minted! pic.twitter.com/PMpX4E3awZ — Patriot4Life (@Patriot4Life72) March 20, 2026

La aprobación fue realizada por la Comisión de Bellas Artes (CFA), organismo que revisa los diseños oficiales antes de su producción por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

El diseño contempla una imagen de Trump apoyado sobre un escritorio, basada en una fotografía oficial tomada en 2025 y exhibida en la Galería Nacional de Retratos en Washington.

¿Cómo será la moneda conmemorativa de Trump?

La pieza incluirá elementos tradicionales de las monedas estadounidenses como:

La palabra “LIBERTY”

La frase “IN GOD WE TRUST”

Las fechas 1776–2026

13 estrellas que representan las colonias originales

Se trata de una moneda de colección, no necesariamente de circulación, y podría tener un valor de varios miles de dólares, de acuerdo con estimaciones relacionadas con este tipo de piezas.

Polémica por incluir a un presidente Trump en funciones

La decisión no está exenta de controversia. En Estados Unidos existe una tradición legal que limita la aparición de personas vivas en monedas oficiales. Sin embargo, el Departamento del Tesoro tiene facultades para autorizar emisiones conmemorativas especiales.

El proyecto forma parte de los preparativos rumbo al 4 de julio de 2026, cuando el país celebrará su aniversario número 250.

La aprobación marca un paso clave para la acuñación de la moneda, aunque aún quedan detalles por definir como tamaño, denominación y fecha de lanzamiento.

Estados Unidos busca conmemorar su historia, pero también está generando un fuerte debate político y simbólico en torno a la figura presidencial.