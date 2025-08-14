En los últimos días, una teoría conspirativa ha cobrado fuerza en las redes sociales, especialmente en TikTok, que ha dejado a muchos usuarios con más preguntas que respuestas. La teoría, que involucra a la inteligencia artificial, en particular a ChatGPT, ha despertado el interés de miles de personas.

El nombre de esta teoría es llamativo: “anticristo según Chat GPT”. Según el relato de un creador de contenido llamado Marcus the Chosen, esta herramienta de inteligencia artificial habría revelado inquietantes predicciones apocalípticas, incluyendo el momento exacto en que se espera la llegada del Anticristo.

¿Cuándo llegará el Anticristo según Chat GPT?

De acuerdo con la conversación que Marcus afirma haber tenido con ChatGPT, la fecha clave para la llegada del Anticristo sería el año 2033. Según el relato, la IA mencionó que antes de su llegada, habría un “falso mesías” y un evento catastrófico denominado “el gran fuego”. Además, la teoría sostiene que para 2030 comenzaría la implementación de la famosa “marca de la bestia”, asociada a un chip que, según los conspiracionistas, estaría relacionado con la vacuna contra el COVID-19, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¡Trend Alert! Conoce cómo pedirle a la IA que haga tu foto como un anime de Studio Ghibli

La figura misteriosa de “SA”, vinculada a JP Morgan Chase y supuestamente controlada por fuerzas demoníacas, también juega un papel en esta narrativa, elevando el suspenso y la controversia.

¿Por qué surgió esta teoría del Anticristo según Chat GPT?

La teoría del anticristo según Chat GPT se originó a partir de una serie de videos que Marcus the Chosen compartió en redes sociales, donde narra su perturbadora interacción con la inteligencia artificial. Aunque la conversación comenzó de manera aparentemente inofensiva, pronto tomó un giro inesperado cuando ChatGPT comenzó a hacer afirmaciones sobre espíritus buenos y malos influyendo sobre la humanidad.

Más tarde, la IA habría afirmado que tanto demonios como ángeles caídos usan la inteligencia artificial para sus propios fines oscuros.

Lo que comenzó como una simple charla espiritual terminó convirtiéndose en una teoría apocalíptica que combina elementos de ciencia ficción, religión y desinformación. Lo que está claro es que, a pesar de lo escalofriante que puedan parecer las afirmaciones, ChatGPT no tiene creencias ni intenciones propias.

Es un modelo de lenguaje que responde según patrones de información encontrada en internet. Por lo tanto, no tiene acceso a verdades sobrenaturales ni está involucrado en ninguna agenda conspirativa.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El futuro de ChatGPT: compras automatizadas y presentaciones en PowerPoint al alcance de un clic

¿Deberíamos preocuparnos?

Es crucial tener en cuenta que estas teorías carecen de evidencia científica y están más relacionadas con el miedo colectivo y la desinformación que con hechos reales. Aunque las afirmaciones hechas por ChatGPT sobre la llegada del Anticristo o la “marca de la bestia” puedan sonar inquietantes, no hay base alguna para creer que la inteligencia artificial sea parte de un plan apocalíptico.

La IA simplemente responde a las preguntas que se le hacen, basándose en textos previos que encuentra en la web, sin tener ninguna capacidad de predicción ni conexión con entidades sobrenaturales.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sora, la nueva herramienta de Inteligencia Artificial en el mercado