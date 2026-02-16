Actores de doblaje podrían recibir protección contra la clonación de su voz con IA: plantean reforma

La propuesta busca reconocer la voz como herramienta artística y exigir autorización expresa para su uso mediante inteligencia artificial.

Los actores y actrices de doblaje podrían recibir protección frente a la clonación de sus voces con uso de la inteligencia artificial. Una reforma presentada por la presidenta Sheinbaum busca sancionar cualquier uso no autorizado de herramientas de IA para clonar sus voces.

La voz humana se reconoce como una herramienta artística, única e irrepetible, la cual forma parte de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada ante el uso de IA — Boletín presidencia del 13 de febrero 2026.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor contempla sanciones por el uso no autorizado, contrataciones injustas y falta de transparencia en condiciones y retribuciones, además de introducir nuevos mecanismos para la resolución ágil de conflictos y controversias ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Sin embargo, estas reformas llegan meses después de que, en julio de 2025, locutores, actores, productores e incluso músicos exigieran protección ante el crecimiento del uso de la inteligencia artificial en redes sociales y otras plataformas. Ya denunciaban que la IA permite la clonación, imitación o sustitución de sus voces sin consentimiento, remuneración ni contratos de por medio.

Desde entonces, el gremio ha exigido que la voz sea reconocida como un dato biométrico sensible; contratos claros para el uso y entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial con voces humanas; compensación económica justa y crédito para el artista; así como establecer el distintivo “doblaje hecho en México” para identificar la participación de talento nacional en producciones audiovisuales.

“Exigimos que se discutan y aprueben las propuestas ya presentadas y se sumen las que sean necesarias para no dejar en la indefensión a ninguna área que pudiera verse afectada por el inminente avance de la IA” — Comunicado ANDA del 9 de julio 2025.